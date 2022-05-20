人民网北京5月20日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险，日前，国家外汇管理局发布了《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》主要内容包括：一是引导金融机构持续加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设，充分响应企业对外汇服务的需求。二是丰富人民币对外汇衍生产品类型，新增普通美式期权、亚式期权。三是完善银企服务平台，提升外汇市场基础设施服务水平。四是扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围，支持符合条件的中小金融机构更好服务中小微企业外汇风险管理。五是支持银行完善自身外汇风险管理，允许银行基于实需原则办理自身项下汇率敞口套保。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，金融机构特别是银行作为参与外汇市场的重要主体，是服务实体经济的重要主体，在微观层面决定了外汇市场运行效率和服务质量。截至2021年末，国内外汇市场已有124家银行具有人民币对外汇衍生品业务资格，涵盖全国各地大中小型和中外资各类银行。近年来金融机构对实体经济外汇风险管理的服务水平不断提高，但也要看到，当前部分银行外汇服务与适应高质量发展、满足多样化需求还存在一些差距。

为此，《通知》结合近年来的市场实践，要求金融机构持续加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设，重点包括：一是持续引导客户树立风险中性理念，二是坚持实需原则灵活展业，三是持续提升基层机构服务能力。这既是金融机构更好服务实体经济的需要，也是促进自身外汇业务健康发展的需要。

为什么要支持银行完善自身外汇风险管理？王春英介绍，银行作为一类市场主体，开展外汇业务、跨境投融资时也可能产生外汇敞口。《通知》明确银行对于自身项下黄金进口、利润、资本金（营运资金，政策性注资除外）、直接投资等几类常见业务形成的外汇敞口，可按照实需原则运用人民币对外汇衍生产品进行套期保值。这既便利银行有效管理自身外汇风险，促进银行业稳健发展，也有利于丰富外汇市场供求，提升外汇市场深度和广度。

值得注意的是，近年来，外汇局持续推进简政放权，促进贸易投资便利化。王春英表示，这次发布的《通知》，继续推进外汇市场相关业务办理便利化。一是简化银行办理合作衍生品业务的市场准入管理，将合作银行分支机构开办业务由事前审批改为事前报告；二是简化银行资本金本外币转换管理，对于符合条件的业务取消事前审批；三是取消银行贵金属业务汇率敞口平盘备案，允许银行自行办理平盘；四是支持外资银行在国内经营和发展，为资本金结汇提供便利化安排。

“支持企业汇率风险管理是外汇市场深化发展、改革与开放的一项基础性和长期性工作。”王春英说，近年来，外汇局多措并举积极支持企业做好汇率风险管理，重点从三个方面推进市场服务：一是深化外汇市场发展，增加政策供给和保障，如此次《通知》推出的一揽子市场建设和便利化措施。二是加强市场宣传和培育，引导企业树立汇率风险中性理念，完善汇率风险内部管理机制。三是引导降低企业交易成本，如中国外汇交易中心进一步加大中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费优惠力度，从减半收取调整为全额免除，预计全年减免金额将超过1100万元人民币。

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