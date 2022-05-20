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商务部：党的十八大以来我国内外贸发展取得历史性成就

2022年05月20日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者栗翘楚、赵竹青）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍“打通内外贸，构建双循环”有关情况。

在发布会上，商务部副部长盛秋平表示，党的十八大以来，我国内外贸发展取得以下历史性成就：

一是十年来，我国扩内需促消费取得新进展。消费是最终需求，我国坚定实施扩大内需战略，积极促进消费，扩大国内需求，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。2021年，我国社会消费品零售总额达44.1万亿元，比2012年增长1.1倍，年均增长8.8%，消费多年成为经济增长的第一拉动力。2021年，我国人均服务性消费占居民消费比重为44.2%，比2013年提升4.5个百分点，每千人汽车保有量214辆，比2012年增长1.4倍。2021年，我国网上零售额共13.1万亿元，比2012年增长9倍，农村电商异军突起。

二是十年来，我国现代流通体系建设实现新突破。一直以来，商务部花大力气推动现代流通体系建设，累计支持1489个县开展电子商务进农村综合示范，建设县级物流配送中心1212个。2021年，全国农产品网络零售额4221亿元，县域商业建设行动取得初步成效。城市商业增特色，推动建设428个“一刻钟便民生活圈”，带动就业50多万人，服务社区居民800多万人，带动社会投资135亿元。2021年，23条全国试点步行街客流量、营业额同比分别增长10.2%和16.7%。2021年，社会物流总费用与国内生产总值比率为14.6%，较2012年下降了3.4个百分点。

三是十年来，我国外贸高质量发展迈出新步伐。党的十八大以来，我国扎实推进稳外贸，促进贸易创新发展，外贸发展取得历史性成就。2021年，货物贸易总额达到6.05万亿美元，服务贸易突破8000亿美元，较2012年分别增长56%和70%，其中新兴市场、中西部地区、民营企业、一般贸易方式在出口中的占比，分别比2012年提高6.2、5.9、20.1、12.7个百分点。同时，我国知识密集型服务贸易较2021年增长122.1%，服务贸易逆差创十年新低。我国跨境电商进出口规模5年增长近10倍，市场采购贸易出口规模7年增长7倍，内外贸一体化程度稳步提升。

近期，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，建设全国统一大市场，与构建国际国内双循环新发展格局有哪些联系？

对此，盛秋平认为，建设全国统一大市场，既是畅通国内大循环的基础支撑，也是促进国内国际双循环的内在要求。一方面，建设全国统一大市场，通堵点、畅流通，有利于形成供需互促、产销并进、畅通高效的国内大循环；另一方面，市场是全球最稀缺的资源，建设全国统一大市场，有利于保持和增强对全球企业、资源的强大吸引力，更好推动市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，促进国内国际双循环。

盛秋平表示，商务工作是国内大循环的重要组成部分，是连接国内国际双循环的重要枢纽，在构建新发展格局中发挥重要作用。近年来，商务部与有关部门一道，充分发挥商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销的优势，在推动内外贸一体化、线上线下融合、城乡区域协调等方面，取得以下进展：

内外贸一体化稳步推进。改革开放以来，特别是党的十八大以来，我国内外贸一体化取得了长足的进展。一是我国内外贸市场规模日益壮大，我国成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国。二是内外贸一体化管理体制基本形成，我国逐步建立与国际经贸规则体系相衔接的国内经济管理体制，内外贸的法律法规不断健全，内外贸市场准入和货物跨境流动障碍大幅减少，公共服务不断完善。三是内外贸市场对接活跃，成长起了一批既从事外贸，又从事内贸的顶天立地的大企业和铺天盖地的中小微企业。

线上线下加速融合。近年来我国电子商务发展成效显著，线上线下融合步伐加快。国家统计局数据显示，去年全国网上零售额达到了13.1万亿元，自2013年起，连续9年成为全球最大的网络零售市场，网购用户十年内呈现爆炸式增长。到去年6月份，我国网络购物用户规模达到了8.12亿人。快递服务业发展迅猛，去年超过了1000亿件，是2012年的近20倍，业务量位居世界第一。

商贸流通助力城乡和区域协调发展。党的十八大以来，积极推进农产品市场改造提升，完善农产品流通体系。全国现有农产品市场4.4万家。从2014年起，实施电子商务进农村综合示范，建设县级电子商务公共服务中心和物流配送中心2400个，村级电商服务站点14.8万个，带动了618万贫困农民增收，助力了脱贫攻坚。同时，商务部改造提升重点城市的步行街，建设“一刻钟便民生活圈”，发展品牌连锁便利店，促进商旅文体联动，居民购物休闲体验更加便利、更加多元。

(责编：罗知之、吕骞)

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