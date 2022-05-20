新华社北京5月20日电 题：加快建设全国统一大市场，有何深意？

安蓓、杨思琦

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布后，引发广泛关注。应当如何准确认识和理解建设全国统一大市场这一战略部署？加快建设全国统一大市场，有何深意？

2月16日，在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。新华社记者杨青摄

坚持和完善社会主义市场经济体制的生动体现

国家发展改革委体制改革综合司有关负责人表示，加快建设全国统一大市场的重大部署，彰显了坚持和完善社会主义市场经济体制的坚定决心。

“加快建设全国统一大市场，可以充分发挥市场促进竞争、深化分工等优势，在更大范围内优化配置资源，提高效率。同时，有助于更好厘清政府与市场的边界，加快转变政府职能，不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性。”这位负责人说。

从意见的总体要求和主要任务看，无论是强化产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等基础制度规则统一，还是深化要素市场化配置改革、打造统一的要素和资源市场，以及推进市场监管公平统一、破除地方保护和区域壁垒等重大举措，都强调了充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。市场人士普遍认为，加快建设全国统一大市场，是坚持和完善社会主义市场经济体制的生动体现。

意见开宗明义提出，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。这是对加快建设全国统一大市场重要性的一个基本判断。

构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说，加快建设全国统一大市场，打通制约经济循环的关键堵点，打破地方保护和市场分割，促进商品要素资源在更大范围内顺畅流动，不断增强我国的市场优势，才能有效吸引全球高端要素和市场资源，更好联通国内与国际市场，为构建新发展格局提供强大支撑。

海南洋浦保税港区，无人机全景照片。新华社记者张丽芸摄

把强化市场基础制度规则统一作为首要任务

加快建设全国统一大市场既是发展问题，又是改革问题。国家发展改革委体改司有关负责人强调，这涉及发展方式深层次的变革，涉及政府与市场关系的厘清，涉及中央和地方关系的调整，必然要求攻坚克难推动深层次改革。

意见把“强化市场基础制度规则统一”作为首要任务，从产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等四方面提出统一要求。

完善统一的产权保护制度，关键是平等保护、全面保护、依法保护各类产权；实行统一的市场准入制度，重点是维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性、权威性；维护统一的公平竞争制度，重点是坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待；健全统一的社会信用制度，健全以信用为基础的新型监管机制。

国家市场监管总局综合规划司有关负责人表示，加快建立统一的市场制度规则，有利于稳定市场预期、增强市场信心；有利于促进营商便利化、提高市场运行效率；有利于维护和发挥市场机制作用、提高经济发展质量。

深化要素市场化改革最关键的是要破除要素市场分割和多轨运行。国家发展改革委体改司有关负责人表示，意见明确了构建统一要素市场这一重要改革方向，进一步部署要素市场化配置改革的重大举措，既一脉相承，又进一步深化发展。

在土地和劳动力要素方面，意见提出“统筹增量建设用地与存量建设用地，实行统一规划，强化统一管理”等；在技术和数据要素方面，提出“建立健全全国性技术交易市场，完善知识产权评估与交易机制，推动各地技术交易市场互联互通”等，并将能源和生态环境市场纳入统一要素和资源市场体系。

破除地方保护和市场分割是关键所在

建设全国统一大市场，破除地方保护和市场分割是重中之重、难中之难，也是关键所在。

“破除地方保护和市场分割，关键是正确认识局部和全局的关系，做到全国一盘棋，统一大市场，畅通大循环。”国家发展改革委体改司有关负责人说。

及时清理废除各地区含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策；全面清理歧视外资企业和外地企业、实行地方保护的各类优惠政策；清理废除妨碍依法平等准入和退出的规定做法；持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法……

除法律法规明确规定外，不得要求企业必须在某地登记注册；不得为企业跨区域经营或迁移设置障碍；不得设置不合理和歧视性的准入、退出条件以限制商品服务、要素资源自由流动……

意见提出四个“清理”的硬任务和若干“不得”的硬要求，明确要动态发布不当干预全国统一大市场建设问题清单，建立典型案例通报约谈和问题整改制度。

“建设一个什么样的大市场，将从很大程度上决定中国经济未来的面貌。通过改革巩固和扩展市场资源优势，形成大工厂和大市场协同效应，是中国经济实现持续健康发展、在国际竞争中立于不败之地的必然选择。”清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜说。

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