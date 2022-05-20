新华社昆明5月20日电（记者丁怡全、郑博非）经过建设者不懈努力，20日，位于白鹤滩水电站右岸地下厂房内的9号机组总装工作完成。这是白鹤滩水电站建设的重大进展，标志着白鹤滩水电站机组总装工作全部完成，进入全面投产冲刺阶段。

白鹤滩水电站位于云南省巧家县和四川省宁南县交界处金沙江干流河段，是三峡集团在金沙江下游建设的四座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中的第二级。白鹤滩水电站左右两岸地下厂房共布置16台世界单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。

据了解，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组中，7台已经实现投产发电。自去年6月首批机组投产发电以来，白鹤滩水电站累计发电量已突破265亿千瓦时，已投产机组运行状态稳定、运行指标优良。后续机组调试工作正在有序进行，预计年内全部机组投产发电。

白鹤滩水电站作为实施“西电东送”的国家重大工程，全面建成投产后，预计多年平均发电量可达624.43亿千瓦时，能够满足约7500万人一年的生活用电需求，可替代标准煤约1968万吨，减排二氧化碳约5200万吨，将与三峡、葛洲坝以及金沙江乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起，构成世界最大的清洁能源走廊，促进实现“双碳”目标和经济社会发展绿色转型。

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