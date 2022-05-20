中国这十年·系列主题新闻发布丨全国网上零售额十年内增长9倍
新华社北京5月20日电（记者谢希瑶、王雨萧）这十年，我国扩内需促消费取得新进展，消费模式不断创新，网络零售市场发展壮大。2021年全国网上零售额13.1万亿元，比2012年增长9倍。2021年实物商品网上零售额10.8万亿元，占社零总额比重达24.5%，规模居世界第一。
这是商务部副部长盛秋平20日在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上说的。
盛秋平介绍，自2013年起，我国连续9年成为全球最大的网络零售市场，网购用户十年内呈现爆炸式增长。截至2021年6月，我国网络购物用户规模达到8.12亿人。快递服务业发展迅猛，2021年超过了1000亿件，是2012年的近20倍，业务量位居世界第一。
全国网上零售额十年内快速增长是我国消费潜力加速释放的体现。盛秋平说，2021年我国社会消费品零售总额达44.1万亿元，比2012年增长1.1倍，年均增长8.8%，消费多年成为经济增长的第一拉动力。
这十年，我国消费规模稳步扩大。最终消费支出由2012年的27.5万亿元提升到2020年的56.1万亿元，最终消费支出占GDP的比重由51.1%提升到54.7%。2021年我国消费品进口额达1.7万亿元，比2012年增长1倍以上，占进口总额约10%。
这十年，我国消费结构持续升级。2021年我国居民恩格尔系数比2012年下降了3.2个百分点。新车销售量连续13年居全球首位，每千人拥有汽车数量比2012年增长了1.4倍。
这十年，我国新型消费蓬勃发展。绿色、健康、智能消费受到青睐。2021年新能源汽车销量达352万辆，每卖出8辆新车就有1辆是新能源汽车。5G手机出货量2.66亿部，占手机出货总量的76%。
“网络零售、跨境电商、移动支付等新业态新模式新场景不断涌现，线上线下消费加快融合，不仅成为经济增长的重要引擎，也深刻改变了中国老百姓的日常生活。”盛秋平说。
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