商务部回应加拿大禁止华为中兴进入市场：敦促加方立即停止错误行为
2022年05月20日22:24 | 来源：商务部网站
小字号
原标题：商务部新闻发言人就加拿大政府禁止华为中兴有关电信设备进入加拿大市场答记者问
问：我们注意到加拿大政府5月19日发表声明，宣布禁止加电信系统使用华为、中兴公司的设备和服务。请问对此有何评论？
答：加拿大政府在没有任何确凿证据的情况下，执意以所谓“国家安全”为由对中国企业实施禁令。这是一个错误的决定，发出了错误的信号。中方对此表示强烈反对。
加方此举违反市场经济原则和自由贸易规则，损害中加有关企业的商业利益，危及两国企业开展互利合作的信心，将对中加经贸关系造成不利影响。我们敦促加方客观、理性看待中加合作，立即停止错误行为。中方将评估加政府措施对中国企业造成的影响，并保留采取一切必要手段的权利。
(责编：袁勃、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中证协发布《证券行业诚信准则》《证券行业执业声誉信息管理办法》
- 人民网北京5月20日电 （记者王震）中国证券业协会20日发布《证券行业诚信准则》及《证券行业执业声誉信息管理办法》，分别于发布之日和2022年9月1日起生效。 中国证券业协会指出，信用是资本市场的基石，各类市场主体只有基于信用才能在资本市场赖以生存。…
- 证监会修订证券登记结算管理办法 稳步推进货银对付改革
- 人民网北京5月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，为稳步推进货银对付改革，中国证监会正式发布修订后的《证券登记结算管理办法》（以下简称《办法》），自2022年6月20日起施行。 《办法》修订主要涉及三个方面内容：一是与2020年3月施行的《证券法》新增和修订的涉及证券登记结算业务的条款做好衔接，将国务院批准的其他全国性证券交易场所的登记结算纳入适用范围、细化明确中央对手方职责等；二是为落实货银对付改革关于制定修改配套规则的安排，规定结算参与人足额交付资金前证券打标识相关安排，明确交收违约处理程序等，做好改革的法律保障工作；三是对近年来沪深港通、沪伦通、存托凭证等资本市场重大改革涉及证券登记结算业务的内容进行适应性调整。…
相关新闻
- 评论
- 关注