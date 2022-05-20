原标题：商务部新闻发言人就加拿大政府禁止华为中兴有关电信设备进入加拿大市场答记者问

问：我们注意到加拿大政府5月19日发表声明，宣布禁止加电信系统使用华为、中兴公司的设备和服务。请问对此有何评论？

答：加拿大政府在没有任何确凿证据的情况下，执意以所谓“国家安全”为由对中国企业实施禁令。这是一个错误的决定，发出了错误的信号。中方对此表示强烈反对。

加方此举违反市场经济原则和自由贸易规则，损害中加有关企业的商业利益，危及两国企业开展互利合作的信心，将对中加经贸关系造成不利影响。我们敦促加方客观、理性看待中加合作，立即停止错误行为。中方将评估加政府措施对中国企业造成的影响，并保留采取一切必要手段的权利。

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