原标题：邮储银行全力支持货运物流保通保畅

做好货运物流保通保畅工作，是保障产业链供应链安全稳定、打通制约国民经济循环关键堵点的需要，也是稳定宏观经济大盘、促进经济金融良性循环的必然要求。中国邮政储蓄银行认真落实监管部门关于助力货运物流行业纾困的要求，发挥金融力量，多措并举为物流企业纾困解难，为推动货运物流保通保畅提供有力支持，全力服务国计民生，以实际行动诠释国有大行的责任担当。

江西省分行：绿色通道助力企业纾困解难

“这笔贷款真的是及时雨，解决了我们企业的燃眉之急！感谢邮储银行，开辟绿色通道，办贷效率高、服务好！”日前，峡江县吉源物流有限公司负责人曾女士获得了邮储银行江西省吉安市分行发放的一笔161万元的“小微易贷”后称赞道。

货运物流行业作为吉安市峡江县的重点行业之一，全县货运物流发展已20余年，现有货运物流企业600多家，货车、船舶总运力近34万吨。物流行业具有投入大、毛利润低、抗风险能力弱、车辆资产难抵押等特征，融资难一直是该类企业经营发展面临的难题。

尤其是今年疫情以来，当地货运物流行业面临挑战。为助力峡江县货运物流行业纾困解难，邮储银行吉安市分行主动采取精准有效措施，根据运输企业特点，大力推广线上产品，并通过信用、担保、抵押贷款等多产品多模式加大信贷投放力度，以满足企业多样化的金融服务需求。

一直以来，邮储银行江西省分行高度重视物流行业的现状，针对物流行业的资金需求特点，以提供期限短、成本低的流动资金贷款等方式，为物流企业加速运转提供助力。截至4月末，邮储银行吉安市分行已累计向峡江县货运物流企业客户投放贷款204笔、金额2.64亿元，积极助力疫情期间的物流保通保畅工作。

下一步，邮储银行江西省分行将继续响应国家关于纾解小微企业融资困难的政策号召，因地制宜采取有针对性的细化措施，助力货运物流行业渡难关、稳发展。

湖北省分行：精准发力纾困物流企业保民生

“从手机上提交贷款申请，银行网上审核、快速放款，真是太方便了！这让我们物流企业在困难时刻得到了实实在在的帮助。”宜昌成昊物流有限公司负责人说。4月底，该公司通过线上渠道在邮储银行成功申请了123.5万元纯信用贷款。

该公司是主营物流干线运输及城市配送服务的民营小微企业，主要为相关品牌电器产品提供物流配送服务，辐射宜昌、荆州、恩施等地区。随着季节转换，空调等家电迎来销售旺季，面对物流业务的增长，公司负责人却有些发愁。因为今年疫情反复及油价上涨，使得公司成本大幅增加，资金周转比较困难。在朋友的推荐下，他得知邮储银行有一款线上贷款产品无需抵押物，也可申请贷款，手续简便、放款快，于是联系上邮储银行湖北省宜昌市分行客户经理。经电话指导，通过在线申请贷款、提交企业资料，该公司顺利获得贷款。

近期，邮储银行湖北省分行针对交通物流行业受困市场主体开展稳企纾困专项行动，加大纾困对接力度，灵活运用贷款展期、续贷等方式支持受困企业，切实保障市场主体征信权益，让各项金融支持政策靠前发力、精准发力，保障基础金融服务畅通。

湖南省分行：资金支持物流配送企业稳发展

宜章湘粤通物流有限公司是一家从事普通货物运输、建材、矿产品批发的服务型企业。该公司一直在为武广高铁、广东省建材有限公司等国内外重点工程及大型国企进行运输。疫情发生以来，该公司运输受阻，原材料运输时间拉长，运输成本增加，公司负责人为后续资金筹备一筹莫展。

当听朋友介绍，邮储银行线上就能申请，信用模式不用抵质押担保，该公司负责人抱着试试看的态度联系了邮储银行湖南省郴州市分行客户经理咨询。该行客户经理指导客户线上申请，通过选择该产品的税务模式进行全流程线上作业，最终为客户授信200万元，为该企业在疫情期间物流配送提供了强有力的金融支持。

自疫情发生以来，邮储银行郴州市分行加大对物流运输行业的金融支持力度。下一步，邮储银行湖南省分行将通过多种类金融科技赋能产品，为小微企业提供“金融+场景”的一站式服务，大力推广手机银行等线上服务，引导客户使用线上服务功能，降低人员交叉感染风险，为抗击疫情、保通保畅贡献金融力量。

广东省分行：专项融资方案为企业保驾护航

“感谢邮储银行1000万元的贷款，解了我们的燃眉之急，有了政府的帮扶政策、银行的金融支持，我对货运物流行业充满希望。”广东省信宜市信用运输发展公司负责人何先生说。

广东省信宜市信用运输发展公司是一家民营公路客运企业，公司拥有180多辆客运车辆，农村客运运行线路40多条，是集旅游、客运、运输、商务、旅业于一体的客运站场。由于增开线路、更换报废车辆和企业自身发展需要，该公司对资金方面有较大需求。邮储银行广东省茂名市分行通过走访了解情况后，迅速制订专项融资方案，以“抵押+担保”的方式，为其发放贷款1000万元。

一直以来，邮储银行广东省分行高度重视物流运输企业服务。为更好服务物流运输企业，邮储银行广东省分行主动走出去，优化服务，开展走园区、访企业等活动，加强对物流企业的金融服务支持，以金融“活水”为货运物流保驾护航。截至4月末，该行累计为物流运输企业发放贷款金额52.3亿元。

下一步，邮储银行广东省分行将持续加强金融服务，助力产业链供应链安全稳定，让更多的货运企业了解普惠金融政策，运用优势产品及特色化金融服务，为货运物流保通保畅工作贡献力量。

厦门分行：拳头产品助力出口贸易

疫情发生以来，由于出口贸易受阻，厦门一家从事集装箱货物运输的小微企业经营陷入困局。货物积压导致集装箱占用产生的成本，给企业资金周转造成了较大压力。

邮储银行厦门同安区支行营业部的客户经理了解到该企业的困难后，第一时间上门讲解信贷政策，并当场指导企业主通过手机银行办理业务。最终，该企业获得了520万元授信额度，这笔及时的信贷资金用于支付运输费用及企业经营周转，缓解了企业的经营压力。

“银行贷款其实没那么难，邮储银行服务真的赞！”这笔及时到来的信贷资金，缓解了企业的资金周转难题，企业负责人还主动当起了邮储银行的“宣传员”，向多位同行业的企业主介绍邮储银行。

(责编：曹淼、李源)