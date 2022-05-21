人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，20日，“世界计量日”纪念大会举行。会上，市场监管总局正式宣布成立全国数字计量技术委员会和全国人工智能计量技术委员会，秘书处分别设在中国计量科学研究院和北京航天计量测试技术研究所。

据了解，国际计量局和国际法制计量组织将第23个“世界计量日”活动主题确定为“数字时代的计量”。近年来，数字技术应用迅猛发展。计量是关于测量的科学及其应用，作为国家质量基础设施的核心组成部分，各国都致力通过开发和验证各种复杂尖端的新测量技术，持续推动测量科学进步，支撑新型数字经济发展。

据介绍，计量数字化转型，一方面是传统计量技术、方法和管理向数字化转型。另一方面是其他产业数字化转型之后的计量应对。

据悉，全国数字计量技术委员会和全国人工智能计量技术委员会主要支撑我国数据和人工智能的创新发展，推动各专业领域数字量具（参考数据）、智能量具（认知标准）的建立和使用，向市场监管总局提出综合性、通用性及特殊领域的国家计量技术规范的制定、修订和宣传贯彻的建议，组织全国产、学、研、用各领域的计量学、信息科学、数学、脑科学、心理学等学科专家人才，共同研究和探讨数字世界及智能领域中的计量问题，组织起草相关计量技术规范，提升我国数字计量及人工智能计量技术规范编制质量，规范我国计量数据和人工智能的溯源途径和技术方法，保障数字领域计量量值的单位统一、准确可靠，确保智能评价方法可信度和一致性。

计量是定量描述世界、揭示客观规律、改造世界的重要手段。加强计量数字化转型研究，形成科学完备的数字计量及人工智能计量理论与技术体系，推动数字时代计量的演进，不仅成为“数值定义世界，精准改变未来”的加速器，更是建设数字中国、保障我国数字经济健康发展的关键技术支撑。

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