人民网北京5月21日 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，西气东输三线中段（中卫-吉安）天然气管道工程（河南段）20日正式开工建设，这是继西气东输一线、二线之后，西气东输天然气管道系统途径河南省的又一能源动脉，将进一步完善我国中部地区天然气管网布局。

西气东输三线中段天然气管道（河南段）开工建设。受访者供图

据介绍，西气东输三线中段天然气管道工程（河南段）全长238.18千米，管道设计压力10兆帕，管径1219毫米，沿线设置西峡分输压气站和西峡分输清管站2座站场以及线路截断阀室13座。

西气东输三线中段天然气管道（河南段）施工现场。受访者供图

国家管网集团有关负责人表示，该项目建成投产后，将在河南省境内形成兼顾西气东输“二线”和“三线”的双气源供能格局，解决周边新野、唐河、西峡（县）等部分地区不通管道天然气的问题，为当地经济发展提供保障。

西气东输三线中段天然气管道（河南段）施工现场。受访者供图

据了解，西气东输三线中段（中卫-吉安）天然气管道全长2090千米，已于去年9月开工建设。“该管道全线贯通后，可与现有区域输气管网、全国主干管网互联互通，有助于提高天然气调配供应灵活性，为沿线地区的能源供应、经济发展和环境改善提供保障，对于‘十四五’期间构建我国天然气管道‘五纵五横’新格局，加快天然气管道‘全国一张网’形成具有重要意义。”上述负责人表示。

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