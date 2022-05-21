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两部门安排水利救灾资金5亿元支持各地安全度汛

2022年05月21日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电（记者王仁宏）据水利部官方微信消息，我国今年入汛时间偏早，防汛备汛工作十分紧迫。近日，财政部、水利部安排水利救灾资金5亿元，支持和引导各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团做好安全度汛有关工作。

据悉，财政部、水利部认真贯彻落实党中央、国务院领导关于防汛抗旱工作重要批示指示精神和全国防汛抗旱工作电视电话会议工作部署，加大水利救灾资金补助支持力度，指导各地积极有序开展安全度汛工作。

珠江委开展2022年珠江流域防洪调度演练。水利部供图

水利部要求，各级水利部门利用主汛期前有限时间，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，全力做好防洪工程水毁修复、安全度汛隐患排查整改、防洪调度演练、防汛预案修订等各项汛前准备工作，切实保障防洪安全。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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