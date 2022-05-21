人民网北京5月21日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，首次超过10万元，比上年增长9.7%，增速比2020年提高2.1个百分点，扣除价格因素实际增长8.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元，比上年增长8.9%，增速提高1.2个百分点，扣除价格因素实际增长7.8%。

图为2012-2021年城镇非私营单位就业人员年平均工资及增速。来源：国家统计局官网

图为2012-2021年城镇私营单位就业人员年平均工资及增速。来源：国家统计局官网

“2021年，我国统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策措施取得显著成效，‘六稳’‘六保’扎实推进，随着国民经济持续恢复，城镇单位就业人员平均工资继续稳步提高。”国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍表示。

王萍萍介绍，2021年我国城镇单位就业人员平均工资呈现出以下几方面特点：

——信息和金融行业平均工资保持较快增长

随着信息化发展，近几年信息传输、软件和信息技术服务业工资水平与增速一直维持在较高水平，加之疫情防控需要，在线消费需求旺盛，带动了互联网和相关服务行业平均工资的增长。2021年，信息传输、软件和信息技术服务业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.5%和13.2%。

经历2020年疫情冲击后，2021年金融业行情转好，金融机构业绩回暖，部分证券公司、投资公司薪酬增加，资本市场服务业增资明显，城镇非私营单位中，资本市场服务业平均工资增长21.2%，同时，部分大型保险公司减员增效，保险代办员大量减少，平均薪酬水平提高，这些都带动了金融业平均工资的较快增长。2021年，金融业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.1%和15.1%。

——采矿和制造领域重点行业平均工资持续增长

随着煤炭等能源价格的持续走高，采矿业企业效益提高，2021年，采矿业就业人员平均工资增速较快，城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长12.2%和14.8%，城镇非私营单位中，黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业平均工资分别增长17.4%和14.5%。

2021年，在保供稳价、助企纾困各项政策措施有力推动下，制造业企业生产逐渐恢复，效益持续改善，就业人员平均工资保持稳定增长，城镇非私营和城镇私营单位平均工资分别增长11.7%和10.4%，城镇非私营单位中，文教工美体育和娱乐用品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业平均工资增速较高，均高于全部制造业平均工资增速2个百分点以上。

——接触性服务业平均工资恢复增长

住宿和餐饮业、居民服务修理和其他服务业等劳动密集型服务业平均工资水平较低，与其他行业相比，增速也一直处于较低水平。2020年新冠疫情爆发，接触性服务业成为受冲击最大的行业，其中，住宿和餐饮业就业人员平均工资出现负增长。随着疫情得到有效防控，2021年，住宿和餐饮业等接触性服务业持续恢复。受2020年平均工资基数低影响，2021年，住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务修理和其他服务业等接触性服务业平均工资增速明显提高，城镇非私营和城镇私营单位中，住宿和餐饮业就业人员平均工资分别增长9.8%和10.8%，租赁和商务服务业就业人员平均工资分别增长10.3%和10.9%，居民服务修理和其他服务业就业人员平均工资分别增长7.4%和6.0%。

——教育和水利环境行业平均工资增速放缓

受多重因素影响，教育行业平均工资增长明显放缓，其中，城镇非私营单位就业人员平均工资增长4.6%，比2020年回落4.4个百分点；城镇私营单位就业人员平均工资增长8.5%，主要是由于2020年下降4.6%，基数较低的影响，但与2019年相比，仅增长3.6%，2020-2021年两年平均增速不到2%。

随着疫情防控成效显现，2021年大部分行业恢复性发展，但旅游业与景区收入恢复较慢，部分地区工资水平较低的环保、护林等公益性岗位增加较多，这些都拉低了水利环境和公共设施管理业的工资增长速度。2021年，该行业城镇非私营单位就业人员平均工资增长3.0%，增速比2020年回落1.5个百分点；城镇私营单位平均工资增速虽然由负转正，但仅增长0.2%，仍低于2019年水平。

图为2021年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资。来源：国家统计局官网

图为2021年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资。来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)