人民网记者 杜燕飞

全国首个数字人民币预付式消费平台落地深圳、供应链金融下的数字人民币贷款场景实现新突破、全国首批数字人民币线上贷款落地青岛……今年以来，数字人民币的试点地区不断扩大，应用场景不断扩展，数字人民币正加速融入百姓日常生活。

业内人士表示，除消费支付场景外，数字人民币试点在不同的应用场景涌现更多创新，可以更好地满足不同群体对数字人民币的需要，以普惠性赋能实体经济发展。

保护消费者利益 探索智能合约应用创新

日前，全国首个数字人民币预付式消费平台——“数字人民币预付无忧”在深圳市福田区落地，并首选教育培训行业进行试点。

据了解，消费者在该平台使用数字人民币缴费后，预付资金将被“冻结”在数字人民币钱包中，可按照上课次数等不同核销方式、通过数字人民币底层技术实现预付资金“一笔一清、一课一释”。如因机构问题无法履约，当消费者申请预付费退款时，平台可以实现未核销金额的快速退款，有利于保护消费者合法权益和财产安全。

“数字人民币具备可编程性，可以加载智能合约用于条件支付、担保支付等比较复杂的支付功能。比如，数字人民币加载单用途预付卡管理智能合约以后，有助于刷卡机构提高效率，更好地服务用户，也有助于解决单用途预付卡领域存在挪用资金、侵害消费者权益等行业痼疾。”人民银行数字货币研究所所长穆长春此前在第十届中国支付清算论坛上表示。

招联金融首席研究员董希淼表示，智能合约技术将特定的数字人民币植入智能合约指令，具有透明可信、自动执行、强制支付等特点，可以支持数字人民币更好地适应不同的交易场景，满足交易双方多样化的需求。因此，智能合约技术可以应用于数字人民币的有条件支付等场景，推动与应用场景的深度融合。

业内人士认为，数字人民币预付资金通过智能合约监管、不可篡改的特性，提供了预付资金安全保障，将“预付费”风险降至最低，防止消费者的合法权益受到侵害。同时，数字人民币智能合约的应用也为社会公众提供了更好的消费体验。

扩展应用场景 进一步赋能实体经济发展

数字人民币试点的深入推进，离不开技术的持续迭代研发和各类创新场景的应用支撑。今年以来，数字人民币试点范围不断扩大，应用场景不断扩展。

支付宝日前上线了“数字人民币”搜索功能，支持“一站式”使用数字人民币收付款、转账和银行卡管理等功能。支付宝介绍，自数字人民币试点工作启动至今，支付宝持续开放商户场景。截至目前，近600万个数字人民币子钱包，已被推送至支付宝服务的商户；中国银行广东省分行已在银政、银企合作多个场景嵌入数币应用，并打造小额高频数字人民币线下收款渠道，提高了线下收款效率；中企云链联合工商银行北京分行、成都分行试点全国首个“数字人民币+贷款发放+保理业务”的供应链金融场景；国内首笔数字人民币支付工程款项结算交易在苏州完成；全国首批数字人民币线上贷款落地青岛……

全国政协委员丁磊在全国政协日前召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会上表示，建议从百姓日常消费切入，让数字人民币真正变成大家口袋里的现金，选择一些影响力大、交易活跃的数字领域做试点，从小蛋糕切起，逐步提高数字人民币影响力。

“数字人民币支付即结算，账户松耦合，无转接清算费用等方面的特性都会让商户在降低通道成本的同时，更容易接受数字人民币为载体的创新产品。”博通咨询金融分析师王蓬博表示，数字人民币要以特定场景为切入口，让数字人民币的使用真正深入到场景内，成为该场景支付过程中不可替代的“刚性需求”，赋能实体经济发展。

董希淼认为，除零售支付场景外，下一步数字人民币可在批发支付场景和跨境支付场景等方面加快探索，更好地满足不同群体对数字货币的需要，应调动各方积极参与数字人民币场景建设。

人民银行此前召开数字人民币研发试点工作座谈会强调，数字人民币在拓展金融服务覆盖面上，要在提升普惠金融服务水平，助力地方经济发展，支持数字政务建设，提升金融服务实体经济质效，改善营商环境等方面发挥更大作用。

(责编：初梓瑞、吕骞)