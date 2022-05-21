原标题：碧桂园成功发行5亿元公司债券 利率4.5%

5月20日，碧桂园地产完成了2022年第一期公司债券“22碧地01”的簿记建档工作。

在信用保护合约的支持下，本期发债吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标。最终，碧桂园公司债券的发行过程圆满落地，票面利率4.5%。

此前公告显示，碧桂园地产已于2021年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债。本次债券总规模为5亿元，债券期限为3年期，附第一年末及第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；剩余部分自注册发行之日起二十四个月内发行完毕。中信建投证券为主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。债券起息日为2022年5月24日，募集资金扣除发行费用后，将用于置换发行人对“19碧地 01”债券回售垫付的自有资金。

分析人士认为，此次监管支持民营房企成功发债，对稳定房企融资、提振市场信心有重要示范作用。碧桂园获得首批民营房企“入场券”，被选为示范房企，可通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，背后是其信用状况良好、债务结构健康、现金流稳健，也因此才能起到真正的示范作用。相关券商投行人士进一步印证了市场反馈：“近期投资者对于房企项目关注程度也在明显提高，我们正积极推动民营房企债券融资项目。”

信用保护工具是此次发行的一大亮点。中国证券金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司为本期债券共同创设信用保护合约。

据证监会5月11日消息，为贯彻党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署，落实政府工作报告关于完善民营企业债券融资支持机制的工作要求，交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划，以稳定和促进民营企业债券融资。民营企业债券融资专项支持计划由中国证券金融股份有限公司运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，增信支持有市场、有前景、有技术竞争力并符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资。

随后，市场消息称，碧桂园、龙湖、美的置业三家民营房企，将在本周内陆续发行人民币债券，同时还将发行信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

据了解，信用保护工具是一种用于转让信用风险的金融衍生品，约定了信用保护买卖双方的权力与义务。在信用保护工具所约定的一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，当发生约定的信用事件，如债务人发生违约、破产等，信用保护的卖方按约定向买方承担债务的部分或全部偿付责任。信用保护合约作为拓展民企融资难问题的创新性举措，可帮助投资者降低违约风险冲击、抵御估值波动风险。

华泰证券研究观点指出，本轮政策中首次为房企设立信用保护工具，更具针对性。此外，优质民企率先试水，示范效应更强。亿翰智库研究总监于小雨表示，只有企业足够安全、稳健优质，才可能获得政策倾斜。

从企业的业绩表现来看，2022年一季度，碧桂园共实现权益合同销售金额约992.3亿元，累计权益销售回款率高达95%。今年前4个月，累计实现权益销售金额1218.7亿元，继续稳居行业前列。分析人士指出，这家企业销售有韧性，造血能力较强，即使在行业下行周期中，也能够根据市场情况灵活安排销售节奏以及销售定价，从而更有可能持续稳健发展。

当前，碧桂园是市场上为数不多具备境内外再融资能力的民营房企。自2021年12月以来，公司已在境内外成功发行多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资，包括10亿元的公司债，15亿元ABS及39亿港元可转债等。今年3月1日，公司还获取了银行间市场交易商协会50亿元中期票据的发行额度，发行进度可期。此外，碧桂园还先后与招商银行、中国农业银行广东省分行签订150亿元及400亿元的战略合作协议，这也进一步展现出金融机构对于公司经营实力的认可。截至2021年底，碧桂园未使用授信额度约2615亿元。

债务方面，碧桂园持续回购债券，优化债务结构，财务基本盘稳固。自2021年12月30日起及截至2022年5月2日，公司已累计购回优先票据本金总额5570万美元。截至今年3月30日，本年内公司已无境内到期债券；境外仅7月份到期的一笔7亿美金优先票据。最新财报显示，截至2021年底，公司总借贷余额降至人民币3179亿元，其中短期债务的占比降至24.9%；净负债率仅45.4%；现金短债比约2.3倍。此外，公司手握1813亿元现金，资金充裕，短期偿债无忧。

鉴于公司强劲的经营实力和稳健的财务风格，三大国际评级机构之一的标普维持碧桂园现有的“BB＋”长期发行人信用评级，穆迪和惠誉亦确认维持碧桂园的投资级信用评级。摩根士丹利、瑞银、广发等境内外20余家卖方研究机构也给予公司“买入”评级。

(责编：曹淼、李源)