原标题：阿里张勇连线300家平台商家：为商家多做实事，阿里义不容辞

5月20日，在与300多家国内外消费品企业的一场线上交流活动中，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，坚定与平台商家站在一起，满足消费者需求、提升商家经营的确定性，是阿里巴巴义不容辞的责任。

疫情期间，很多商家经营受到不同程度影响，阿里巴巴作为平台感同身受。张勇说：“我喜欢讲一句老话，‘努力在不确定性中寻找确定性’，特殊时期我们正在力所能及多做实事，希望因为阿里巴巴的服务，给商家多一点确定性。在不确定性中，寻找经营的确定性，消费需求的确定性，从而组织好供给的确定性。”

当天有超过300家天猫商家参加这场线上交流，张勇反复提到坚信经济发展中消费的力量。

疫情影响是变量，消费需求是常量。300多家头部消费品企业背后，是数以千万计的制造企业、产业链的各个环节、亿万消费者，疫情之下共同面临挑战。“阿里巴巴积累起线上线下融合的新零售布局，和远近场的履约能力。疫情期间，无论是助力民生保供，还是满足更多样的消费需求，虽然挑战不少，但也让我们能多一点做实事的能力，多一点确定性的选择。”

消费是阿里巴巴集团核心发展战略之一。“随着整个消费战略不断推进，阿里已形成了跨业务、多场景的商业形态，希望为商家提供更好的数字化经营阵地。”张勇说。

交流中，张勇也邀请平台伙伴共同思考发展中的社会责任。阿里巴巴集团去年12月发布《阿里巴巴碳中和行动报告》，创造性地提出“范围3+”的概念，即“用15年时间，以平台带动生态减碳15亿吨”。张勇也公布了“品牌减碳消费行动”，希望与商家共同研发低碳商品，推广绿色消费，推动绿色物流，与商家形成基于绿色目标的共振。

“疫情中所有商家都不容易，我们会与所有新老伙伴坚定站在一起，共同度过这段特殊时期。”张勇说。4月29日，淘宝天猫启动“侬好上海”20条，为上海商家提供一系列精准纾困措施。5月13日，618前夕，立足疫情下商家面临的实际痛点，又向所有参与商家推出共计25项支持举措。“我们希望为商家伙伴提供更多支持。我们一起经历了很多辉煌，希望继续与大家一起开拓未来。”

(责编：曹淼、李源)