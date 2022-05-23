中央财政下达100亿元
再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴
2022年05月23日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月22日电 （记者曲哲涵）记者22日从财政部获悉：中央财政近日下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，支持夏收和秋播生产，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。
为保护农民种粮积极性，中央财政此前已对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元。据介绍，中央财政进一步完善补贴政策，明确补贴对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者。补贴标准由各地区结合有关情况综合确定，原则上县域内补贴标准应统一。
财政部要求，各地要充分运用现代化信息技术手段，利用现有相关补贴发放基础数据，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。
《 人民日报 》（ 2022年05月23日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新增10343个！《中国生物物种名录》2022版在线发布
- 川金丝猴。中国科学院供图 人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，在国际生物多样性日到来之际，《中国生物物种名录》2022版正式在线发布，共收录物种及种下单元138293个，其中物种125034个，种下单元13259个。…
相关新闻
- 评论
- 关注