本报记者 周亚军

“今天绿化队进场，要盯着浇透水，覆盖好绿网，别被风刮跑了。”早上6时30分，海南环岛旅游公路六工区路基二队的现场工程师王远来骑着电动车出了项目部。海南环岛旅游公路是海南自贸港先导性重大基础设施项目，也是海南打造国际旅游消费中心的标志性工程。

线路设计总体组负责人张晓鹏说，全线近千公里，途经9类84段生态景观，有已开发景区，更有待开发景点，建成后有望将全岛1/3的游客吸引到沿途景点。项目工地的火热，成为自贸港建设的生动写照。

现场工程师王远来：

8公里长的工段，哪里有情况，立刻去处理

“每天要在太阳底下骑行100多公里，步行两万步。”王远来负责8公里长的工段，每天6—7个作业面，哪里有情况，立刻去处理。

“现场工程师是施工班组最关键的节点，施工质量、安全、进度……都得操心，24小时待命。”六工区项目部经理包国军说。

在临高县调楼镇龙田村，还没浇筑的路基坑坑洼洼，王远来扔下车子，大步向前。“现在人员增加、机器增加，人分两班，机器不停，赶在雨季前完成路基施工。”烈日炎炎，说话间，汗珠滑过黝黑的脸颊。

为什么这么拼？

六工区项目部党支部副书记杨涛道出原委，二队施工前期遇到堵点，耽误了进度，现在终于赶上来了，主线可交验的已有1公里，但是一队已经冲到了3公里。“他们铆足劲儿想追上去，最好能赶超。”

“不仅队与队之间较劲，工区与工区间也在比拼。”包国军说，环岛旅游公路途经沿海12个市县，划分了6个工区，“施工企业都想跑到前头。”

“去年六工区全线考评第一，完成投资额最高，24座桥开工23座，涵洞开工完成76%。”环岛旅游公路项目公司工程部部长邹威波介绍，“四工区去年特大桥前期施工比较慢，今年进度也赶上来了。队和队之间搞起劳动竞赛，二工区也追上来了。”

为推动公路建设，海南提出“建成一段、验收一段、通车一段”。去年10月开始，省总工会、省交通运输厅、省交通投资控股有限公司还联合开展劳动竞赛，不断完善激励政策。

项目部党支部书记宋健：

老百姓把修路当成自家事

“别赶路，感受路”，这是海南环岛旅游公路的宣传口号。

确实，过海文大桥，驶上路基已成形的连接线，再前行10多公里，就是文昌市铺前镇木兰湾。海岸近处礁石点缀，远处灯塔、风车作伴，由此前行20多公里，大海一直陪在窗外。

然而，半年多前，一工区项目部党支部书记宋健第一次来到木兰湾，却一点看风景的心情都没有。“沿途村庄养殖户多，鱼虾塘伸向大海的取水管像蜘蛛网一样没处下脚。一个鱼塘一个户主，40多公里要沟通100多户人家。”

最令他头疼的，是主线上一块15亩的荒地，“30多年没人管了，存在一些争议。”

业主、项目公司、施工单位同沿线镇村党组织探索建起党建联盟，通过理论联学、资源共享、活动联办、队伍联建、工作联促，解决堵点难点问题。

面对争议地，镇里调出了上世纪80年代的原始图册，党建联盟组织力量从小组长开始，一户一户做工作。

“今天能办的，绝不往明天拖。建设环岛旅游公路是全省的大事，对群众有益、对地方发展有利，把道理讲明白，努力解决好难题和诉求，大家都很支持。”铺前镇党委委员赵峰说。

“协调好补偿，施工特别顺利。地太村更是好民风，从租用办公场所、临时道路用地，再到鱼虾塘改线，老百姓把修路当成了自家的事。”宋健说。

海南省成立环岛旅游公路及驿站规划建设工作专班，省政府主要领导任组长，要求建设工作推进到哪里，组织服务保障就跟进到哪里。

截至5月12日，项目全线路基工程已完成45.2%，累计完成投资71.71亿元，占总预算投资的49.83%。

打通堵点难点的同时，党建联盟助力乡村振兴。截至5月初，施工单位购买沿线村镇100万余元的农副产品，租用闲置车辆支出58万余元，安排就业、用工750余人，培训农民工800余人次，帮助村里硬化及加宽道路15公里，新建停车场、修建渔网晾晒场，捐赠图书、志愿服务、爱心助学等，党建联盟成了履行社会责任的新抓手。

外聘环保专家张世杰：

保护与发展找到了交汇点

下午4时，太阳还是火辣辣的，陵水黎族自治县新城镇桐海村一块滩涂地旁，二工区项目负责人孔祥永正等着外聘专家团队确定323棵乡土红树植物的移植点位。

“现在是潮位最高的时候，你看那边，地势高，海水过不去，红树林没法生存。”海南师范大学生命科学学院张世杰博士指向临近的一块滩涂地说，“那边可以，涨潮海水能过去，旁边就有原生红树林生长，移植到那里比较合适。”

红树林生长在海岸潮间带，在净化海水、防风消浪、维护生物多样性等方面有重要作用。

“我们坚持生态优先、造价服从生态，采取避让调线、移植补植等措施，加强红树林保护，一株都不能砍。”海南省交通投资控股有限公司董事长黄兴海说。

在桐海村口，一行行移植的红树植物存活吐绿，每一棵都挂着植物铭牌，标明种名、高度、胸径、冠幅。往村里走，环岛旅游公路施工现场，凡有红树林需要移植的，都专门留出洼地，原地做土球并采取护根保护措施，移植的区域也都选在一两公里内有红树林群落分布的地方。

张世杰难掩兴奋，在陵水，环岛旅游公路同陵水红树林国家湿地公园建设结合起来，保护与发展找到了交汇点。

“前面是上升的海平面，后面是鱼虾塘，不退塘还林，红树林就难以生存。”张世杰说，乡土红树植物生长特别慢，有的乡土种长几十年才有一米多高，移植的红树植物有的都是五六十年以上的，就近移植到湿地公园，是人与自然的双赢。“但退塘还林后，产业发展怎么办？环岛旅游公路恰好提供了产业出口。”据了解，环岛旅游公路沿线设计的40个驿站，已经有一部分开始招商筹备，一批新旅游景点即将揭开面纱。

“为了保护生态，文昌、陵水涉海路段还提高桥梁比例，减少对海域环境影响；正门岭、龙滚河、云梯岭，两公里不到就有3座桥梁建设。”孔祥永表示，“公司入琼筑路70年，如今越来越重视生态保护。”

万宁龙滚镇地界的正门岭大桥，依山傍海，桥位处在陡峭边坡，地势险要，桥墩施工采用高低承台方式，最大限度减少边坡开挖。龙滚河大桥位于出海口，项目部在临近海岸桥梁桩基施工中取消造价低廉、进尺效率高的冲击钻，调整为无泥浆池、环保的旋挖钻……

站在正门岭大桥桥台处极目远眺，天海一色，超大画幅的视觉美景令人心旷神怡，燕子洞等网红打卡点近在咫尺，原本致力地产开发的企业开始筹划驿站建设，环岛旅游公路正发挥出路通财通的功效。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)