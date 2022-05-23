黄国畅 屠海超

创造中国速度、中国高度、中国奇迹。5月10日凌晨，天舟四号货运飞船在长征七号遥五运载火箭的托举下一飞冲天，2022年中国空间站建造任务首战告捷。自建成使用以来，文昌航天发射场坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求，形成了新一代运载火箭高密度发射能力，成为我国新一代大推力运载火箭发射场、我国深空探测的重要桥头堡。

中国空间站建造母港、中国行星探测母港、中国探月新母港……随着中国航天事业由大向强，文昌航天发射场在中华民族飞天梦想中发挥着更加重要的作用。近年来，文昌航天发射场所在的西昌卫星发射中心紧盯现实需求，按照国家航天发展规划，持续加强核心能力建设，在已有2个发射工位基础上，围绕新一代载人运载火箭、重型火箭、商业航天发射工位等重大工程积极开展配套设备设施建设。与文昌市政府签署航天文化旅游合作协议，共同打造世界一流文昌航天发射场和世界一流文昌国际航天城，加快推进发射场治理体系和治理能力现代化建设，为我国空间站建造、深空探测、低轨互联网星座建设等重大航天工程提供强有力支撑。

伴随一次次火箭腾飞，文昌航天发射场的综合测试发射能力得到不断检验和提升，建成国内最大最先进的航天低温加注系统，培养出一支经验丰富的指挥操作团队，汇成一套行之有效的使用和管理经验，形成多型号火箭和航天器并行测试发射能力……这些年，发射场还自主研发了液氢和液氧加注控制软件，突破了液氢液氧大流量快速加注、多贮箱并行加注等关键技术，实现了加注全流程自动化、智能化和测试发射的信息化、集约化，全面提升现代化航天发射能力。

“牢记嘱托，努力建设世界一流航天发射场。”西昌卫星发射中心党委书记董重庆表示，“航天报国、航天强国是我们不变的初心使命，在后续空间站建造任务中，我们将严格落实‘精心准备、精心组织、精心实施’要求，确保发射任务圆满成功，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)