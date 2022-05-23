本报记者 冯 华

2020年8月，国家航天局宣布，我国高分辨率对地观测系统高分七号卫星正式投入使用。这标志着高分专项打造的高空间分辨率、高时间分辨率、高精度观测的天基对地观测能力全面形成。

从高分一号到高分七号，“高分家族”队伍不断壮大。从高度依赖国外卫星数据，到“十三五”末数据自给率达到90%以上，高分专项实施以来，我国实现了对地观测技术由跟跑到并跑、部分指标领跑的跨越发展。

在这背后，离不开“高分人”的默默奉献。对地观测与数据中心的“高分”先锋队组织建成“天眼”工程，通过“天眼”获取数据为各行业、各部门服务，实现了“让天上的星星服务地上的你我”。

2013年4月26日，高分一号卫星成功发射，从此开启了中国自己的“高分时代”。此后，这支队伍在技术上攻关克难，在数据上精准校验，在指标上精益求精，突破了500余项关键核心技术，取得一系列管理和应用成果。

高分专项工程副总指挥、总设计师赵坚告诉记者，“高分”先锋队以服务国家战略需求和人民需求为己任，全力推进高分重大科技专项创新实践。“高分家族”7型卫星的研制与应用，彰显了“高分人”艰苦奋斗、自主创新的初心使命。高分四号研制时，为了提高卫星运行全链路时效性，“高分”先锋队将工程大总体协调会开到了卫星发射场，经在轨测试多轮协调挖潜，各系统就全流程最短工作时间达成一致，并创新性实现了地面接收系统边接收边传输的工作模式，最终使卫星运行的时效性达到最优。

2020年3月至6月，高分七号卫星到了投入使用的关键时期。“高分”先锋队克服新冠肺炎疫情影响，在我国多地开展为期3个月的在轨精度检校工作。他们吃住在帐篷，工作在野外，克服了常人难以想象的困难，以严苛的技术标准，全面完成了卫星在轨精度检校的要求。

高分专项在应用上不断突破。从农业普查遥感测量到抗洪救灾应急任务，从服务数字城市到手机导航地图，高分数据和成果广泛应用，发挥出巨大的经济社会效益。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)