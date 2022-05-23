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漫步寰宇  逐梦苍穹（奋进新征程 建功新时代·伟大变革）

2022年05月23日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　神舟十三号航天员翟志刚在出舱任务结束后挥手示意。
　　郭中正摄（新华社发）

　　玉兔二号巡视器全景相机对嫦娥四号着陆器成像。
　　国家航天局供图（新华社发）

　　北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。
　　胡煦劼摄（新华社发）

　　数据来源：国家航天局、中国载人航天工程办公室

　　在我国文昌航天发射场，长征五号遥四运载火箭将我国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射升空。
　　新华社记者 郭 程摄

　　航天梦是强国梦的重要组成部分。习近平总书记强调，要胸怀航天强国梦想，强化使命担当，加强技术创新和实践创造，不断刷新进军太空的中国高度。

　　党的十八大以来，从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史。经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。

　　探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。党的十八大以来，我国航天科技实现跨越式发展，自主创新能力显著增强。运载火箭升级换代，太空探索范围更深更广；载人航天迈入新阶段，中国空间站建造全面实施，6名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代；探月工程“绕、落、回”圆满收官，“嫦娥五号”带回1731克月壤；“天问一号”实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印迹……随着中国航天事业快速发展，中国人探索太空的脚步会迈得更稳更远。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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