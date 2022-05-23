人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

探索共富型制度政策  创新评估体系

中国国际发展知识中心主任  赵昌文
2022年05月23日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　浙江省高质量发展建设共同富裕示范区开局良好，特别是在建立推动共同富裕的体制机制和政策框架上积极探索，提出要推动“发展型”制度政策加快向“共富型”跃升转变。为此，需要从以下3方面重点发力。

　　贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。探索“共富型”制度政策，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，把推动高质量发展放在首位。不仅要推动经济持续稳定发展，而且要提高经济效率和发展效能，使推动高质量发展的过程成为解决发展不平衡不充分问题的过程，成为不断满足人民日益增长的美好生活需要的过程。

　　推动形成公正合理的收入分配格局。要提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。加大税收、社保、转移支付等的调节力度并提高精准性，充分发挥再分配的作用。完善兜底救助体系，兜住基本生活底线。

　　改革创新促进共同富裕的评估体系。对评估体系尤其是对领导干部的考评体系进行改革创新十分重要。在打赢脱贫攻坚战中，我们将考评体系由侧重考核地区生产总值转为主要考核脱贫成效，为脱贫攻坚取得全面胜利提供了有力支撑。我们要用好考评体系这个指挥棒，引导领导干部树立正确政绩观，激发地方干事创业的积极性。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
新增10343个！《中国生物物种名录》2022版在线发布
　　川金丝猴。中国科学院供图 人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，在国际生物多样性日到来之际，《中国生物物种名录》2022版正式在线发布，共收录物种及种下单元138293个，其中物种125034个，种下单元13259个。…
风吹过稻田，我们就想起您！
　　“中国人的饭碗，要牢牢地掌握在自己手里”“我不能躺在功劳簿上睡大觉，应该继续努力，继续攀高峰”“我有两个梦，一个是禾下乘凉梦，第二个就是杂交稻覆盖全球梦”……今天，袁隆平院士逝世1周年。袁爷爷，这一年很想您，您的禾下乘凉梦，我们会接续努力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部