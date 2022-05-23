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夯实物质基础  探索实践路径

上海财经大学校长  刘元春
2022年05月23日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　共同富裕是一个长远目标，需要一个过程，不可能一蹴而就，等不得，也急不得。

　　夯实共同富裕的物质基础。要推动高质量发展，通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好。可以围绕构建新发展格局，以创新型省份建设为抓手，加快探索社会主义市场经济条件下新型举国体制开展科技创新的浙江路径，深化国家数字经济创新发展试验区建设。

　　形成人人享有的合理分配格局。要建立科学的公共政策体系，通过合理的制度安排正确处理增长和分配关系，把“蛋糕”切好分好。要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高人民收入水平，加大就业、教育等的投入力度，促进基本公共服务便利共享。

　　坚定不移推进改革。着力破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，强化有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措。要统筹考虑短期应对和中长期发展，聚焦重点问题，加强改革举措的系统集成、协同高效，为探索扎实推动共同富裕的有益经验创造良好制度条件。

　　当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，保持宏观经济大盘稳定十分重要。一方面，稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业等实施一揽子纾困帮扶政策。另一方面，切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，稳控安全生产形势。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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