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筑牢发展基础  做大做好“蛋糕”

浙江省长兴县委书记  石一婷
2022年05月23日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，浙江省长兴县正按照党中央的决策部署和省市的工作要求，积极参与到浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一光荣使命中，坚持“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动实现高质量发展。

　　唯有“凤凰涅槃”，才能“浴火重生”。曾经长兴发展方式相对粗放，产业以建材、耐火材料等为主。这些年来，长兴始终牢记嘱托，从蓄电池、耐火行业到纺织产业，始终坚持频道不变、力度不减，“一年接着一年改、一行接着一行转”，有效推动传统产业“老树发新芽”。

　　守护好绿水青山，才能源源不断地带来“金山银山”。长兴深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力开展美丽家园建设、生态修复，环境面貌得到了极大改善，投资吸引力也越来越强。长兴近年先后引进了吉利乘用车、爱康太阳能等一批百亿级项目，每年新引进、新开工、新竣工亿元以上项目均在100个以上。

　　抢抓机遇，才能乘势而上。近两年来，长兴积极顺应数字化改革浪潮，深入实施数字经济“一号工程”，特别是通过“企业上云、设备换芯、生产换线、机器换人”，全力做好产业数字化文章。

　　我们坚信，只要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动质量变革、效率变革、动力变革，高质量发展的“蛋糕”一定会越做越大、越做越优，共同富裕的美好图景也一定会变为现实。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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