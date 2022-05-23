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树立系统思维  消除制度障碍

浙江工商大学校长  郁建兴
2022年05月23日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江作为高质量发展建设共同富裕示范区，经过一年建设，初步形成了由国家、市场、社会等多种力量驱动，促进经济制度与社会制度、社会环境与自然环境综合平衡的共同富裕治理体系。目前，浙江共同富裕治理体系至少包括以下几个方面特征。

　　第一，共同富裕治理体系把系统重塑作为战略目标，树立系统思维。《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》对共同富裕建设进行了总体布局，以系统思维对浙江全省域全领域进行全局谋划、综合治理。

　　第二，共同富裕治理体系旨在打通高质量发展与共同富裕的话语体系。浙江出台“扩中”“提低”行动计划，通过实施差别化收入分配激励政策，实现由“输血式”帮扶向“造血式”帮扶转变。

　　第三，共同富裕治理体系需要充分考虑复杂的历史、代际和阶层问题，探索破除制度不平等与机会不平等路径。浙江有序推进农业转移人口市民化集成改革，加快构建有利于人口流动、城乡一体的社会保障体系，同时，促进教育机会公平，消除社会流动的制度性障碍。

　　此外，共同富裕治理体系需要符合制度政策之间的兼容原则，需要推动制度优势更好地转化为治理效能，需要充分考虑外部环境、府际关系的复杂性和动态性，将促进共同富裕与实现人的全面发展高度统一起来，并形成具有普遍意义的经验和发展模式，成为具有外溢效应的公共产品。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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