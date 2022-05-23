浙江大学教授 史晋川

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求和现代化的重要特征。扎实推动共同富裕，必须坚持以人民为中心的发展理念，通过高质量发展努力把“蛋糕”做大，同时更加公平地切好分好“蛋糕”。

坚持高质量发展推动共同富裕，就必须正确把握和处理好改革开放和经济发展过程中效率与公平的关系。创业富民，创新强省，是浙江经济发展的宝贵经验。坚持高质量发展建设共同富裕示范区，就要坚持社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

坚持高质量发展推动共同富裕，必须要充分重视初次分配的基础性作用。浙江坚持以按劳分配为主体多种分配方式并存的基本分配制度，进一步完善初次分配制度，把做大做好“蛋糕”和切好分好“蛋糕”作为一个有机过程统一起来。

坚持高质量发展推动共同富裕，要把促进共同富裕的重点放在做大“蛋糕”上。浙江的社会经济发展经验表明，通过经济发展做大“蛋糕”增量为重点的再分配，既能够调动广大人民群众投身经济发展的积极性，又能使广大人民群众更好地分享经济发展的成果。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）

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