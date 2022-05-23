人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高效发展经济  完善分配制度

浙江大学教授  史晋川
2022年05月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　共同富裕是中国特色社会主义的本质要求和现代化的重要特征。扎实推动共同富裕，必须坚持以人民为中心的发展理念，通过高质量发展努力把“蛋糕”做大，同时更加公平地切好分好“蛋糕”。

　　坚持高质量发展推动共同富裕，就必须正确把握和处理好改革开放和经济发展过程中效率与公平的关系。创业富民，创新强省，是浙江经济发展的宝贵经验。坚持高质量发展建设共同富裕示范区，就要坚持社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

　　坚持高质量发展推动共同富裕，必须要充分重视初次分配的基础性作用。浙江坚持以按劳分配为主体多种分配方式并存的基本分配制度，进一步完善初次分配制度，把做大做好“蛋糕”和切好分好“蛋糕”作为一个有机过程统一起来。

　　坚持高质量发展推动共同富裕，要把促进共同富裕的重点放在做大“蛋糕”上。浙江的社会经济发展经验表明，通过经济发展做大“蛋糕”增量为重点的再分配，既能够调动广大人民群众投身经济发展的积极性，又能使广大人民群众更好地分享经济发展的成果。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
新增10343个！《中国生物物种名录》2022版在线发布
　　川金丝猴。中国科学院供图 人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，在国际生物多样性日到来之际，《中国生物物种名录》2022版正式在线发布，共收录物种及种下单元138293个，其中物种125034个，种下单元13259个。…
风吹过稻田，我们就想起您！
　　“中国人的饭碗，要牢牢地掌握在自己手里”“我不能躺在功劳簿上睡大觉，应该继续努力，继续攀高峰”“我有两个梦，一个是禾下乘凉梦，第二个就是杂交稻覆盖全球梦”……今天，袁隆平院士逝世1周年。袁爷爷，这一年很想您，您的禾下乘凉梦，我们会接续努力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部