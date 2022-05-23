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践行社会责任  转变发展方式

浙江省咨询委学术委副主任  刘  亭
2022年05月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　在浙江高质量发展建设共同富裕示范区的进程中，一些民营企业从切实践行企业社会责任入手，积极探索出致力于共同富裕的新路径。

　　首先，企业要以自身一流的经营业绩，在为社会提供优质产品和服务的同时，创造众多就业岗位和可靠劳动收入。企业作为社会经济组织的一部分，不断满足人民群众对美好生活的向往，为全社会“做大蛋糕”履行自己的一份责任，是实现共同富裕不可或缺的力量。

　　其次，企业要以创新和绿色为指引，在实现企业快速发展的同时，为推进高质量发展作出先行示范的行业引领。进入新发展阶段，企业要切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革和动力变革，实现创新驱动发展。

　　最后，企业还要以共同富裕为追求，积极投身以公益慈善为表征的“第三次分配”。企业作为国民经济的基本核算单位，首先需要在初次分配中确保按劳分配原则的贯彻落实；其次是通过照章纳税，为政府进行包括转移支付、社会保障在内的全社会再次分配提供强有力的资金来源。如果确有余力，可以通过捐助等形式，积极参与第三次分配，为促进更大范围内的共同富裕作出自己的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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