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2018年以来

银保监会处置高风险农村中小银行627家

2022年05月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月22日电  （记者欧阳洁）记者从银保监会获悉：今年以来，银保监会持续加强和改进中小银行公司治理监管，开展股权和关联交易专项整治，重点查处大股东违规质押、股权嵌套、股权代持等股权问题，通过信贷、债券、贴现等手段违规输送利益问题，以及内部人控制和大股东操纵掏空机构等问题，坚持早识别、早预警、早干预、早处置，强化处罚问责力度。

　　农村中小银行加大改革，化解风险，稳妥处置了一批风险点，守住了风险底线。农村中小银行整体实现了平稳发展，风险总体可控，有力支持了实体经济发展。据介绍，银保监会通过加大不良资产处置力度、引进合格股东、吸收合并、重组整合、达标升级等多种方式，合力推进高风险农村中小银行处置。2018年以来，累计处置高风险农村中小银行627家，处置不良贷款2.6万亿元，金额超过前10年的总和。会同财政部、人民银行等部门，创新地方政府专项债补充中小银行资本举措，向289家农村中小银行注资1334亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 13 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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