本报记者 赵展慧

“一直以个人的方式缴纳社保，还想购买商业养老险作为补充，可此前始终没找到合适的产品。”自由职业者万琳琳在浙江省温州市开设了一家个人摄影工作室，收入不太稳定，想为养老添一份保障。去年6月1日起，银保监会在浙江省和重庆市开展专属商业养老保险试点，试点的推进让万琳琳找到了适合自己的养老保险产品。

“投保起点低、缴费灵活，收益有保障。”万琳琳今年投保了中国人寿的专属养老保险，年缴费5000元，60岁开始每月领取收益。

专属商业养老保险在试点过程中受到有补充养老需求的群体尤其是灵活就业人员欢迎。银保监会数据显示，截至今年2月末，试点公司已累计承保7.18万件保单，累计保费4.72亿元，其中新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。今年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，同时在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参与试点。

业内专家表示，试点运行平稳、反响良好，与这类保险产品的“专属”特性紧密相关。清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生说，不同于现行商业养老保险领取期短、积累期退保相对自由，专属商业养老保险对领取年龄、积累期、领取期年限以及退保规则等作出限制性要求，强化产品长期属性，服务有养老需求的专属群体；同时，专属商业养老保险有助于满足新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员的补充养老需求。

参与试点的保险公司表示，专属商业养老保险产品同样适合传统行业从业者。“我们在试点中发现，有一部分成熟保险消费者会自行研究政策和产品，并通过互联网自主投保。”中国太保寿险相关负责人表示。

天津市首单专属商业养老保险试点落地，青海省首单专属商业养老保险产品签约……试点正式扩围后，各地积极响应。同时，新加入试点的养老保险公司正在积极筹备相关产品。平安养老保险股份有限公司预计将在今年上半年推出公司首单专属商业养老保险产品。“试点扩围后我们能够加入进来，不仅拓展了业务空间，而且可以与既有业务打通，为个人养老提供更完善的产品和服务。”平安养老险相关负责人表示，未来保险公司可整合年金和专属商业养老保险等产品，推动打通养老金“第二支柱、第三支柱”。

目前在我国多支柱养老保险体系中，基本养老保险作为“第一支柱”挑大梁，企业年金和职业年金构成的“第二支柱”规模较小，包括商业养老保险在内的个人养老金“第三支柱”发挥作用还不足。业内人士认为，加速推广专属商业养老保险，对加快促进和规范发展“第三支柱”养老保险、推动我国养老金总量增长和结构优化意义重大，能够为我国养老体系提供有效支撑。

今年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，万众期待的个人养老金制度落地，助力“第三支柱”养老保险进一步打开市场空间。“专属商业养老保险与‘第三支柱’新政策衔接、获得税收递延等税惠政策的支持，有助于提升专属产品的吸引力。”朱俊生表示。

同时，更多基金、银行、信托等机构参与到个人养老金市场中，也对专属商业养老保险等保险产品提出新挑战。“养老‘第三支柱’市场初步形成了跨业竞争的格局，专属商业养老保险面临与其他养老金融产品的收益率对比压力。”朱俊生认为，专属商业养老保险等保险产品要增强吸引力，在较长的积累期提高养老保险资金的投资收益是关键，同时保险业还要发挥保险产品与养老服务有机结合等方面的独特优势，努力成为“第三支柱”发展的主导力量。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)