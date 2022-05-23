赵永新 刘 明

走进北京研祥工业互联网体验中心，一个外带电脑显示屏和键盘的白色柜子引人注目。打开柜门，里面是一台构造复杂的机器——研祥慧视机器视觉检测设备。“这台设备拥有一双‘火眼金睛’和一个仿人工‘大脑’。通过人工智能深度学习，它可以‘看见’产品的缺陷，识别判断产品是否为合格品。”研祥智能科技股份有限公司总工程师庞观士介绍，人眼检测中存在的错判和漏判风险、检测速度和质量不足等缺陷，在人工智能的帮助下迎刃而解。

除了产品外观缺陷检测，研祥慧视机器还能检测生产制造工艺。庞观士说：“除了执行电视机WiFi、网口、红外遥控等功能的检测，我们还可以根据药品、食品、模具等生产需要来调整智能算法，运用于多个行业。”

“机器视觉智能检测系统应用我们自己研发的人工智能技术。”研祥高科技控股集团有限公司总经理耿稳强说，“这项专利技术除了用于平面检测，还可以用于螺旋桨、叶片等曲面和最多24个面的产品设备的表面缺陷检测。”

能在方兴未艾的智能制造大显身手，研祥科技可谓厚积薄发。作为一家潜心耕耘30年的高科技企业，研祥科技目前授权专利累计已超过1100项，非专利核心技术超过1300项，拥有国家特种计算机工程技术研究中心等3个国家级技术创新平台。在推动传统制造产业智能转型升级的过程中，除了机器视觉智能检测系统，研祥科技还聚焦“云制造”，把生产能力和生产资源云化，生产根据需要在云上进行调度，实现资源的高效利用。

“云制造”的前提是实现生产设备互联互通。比如，要对一台生产设备进行控制、实现效率提升和产能优化，首先需要清楚生产设备的状态，收集相关数据，才能进行调度。庞观士说：“我们开发的‘控制大脑’，可以把工厂的设备连通，采集数据并分析，掌握每台设备的状态，根据生产任务用算法对它进行控制，并不断优化升级。”

这里的“控制大脑”，是指研祥科技装备控制专用的工控机，是实现工业过程控制优化、质量管理智能化、智能装备健康管理和预测性维护等人工智能应用的载体。它可以监测工厂里生产设备的运行状态，实现云上的统一调度。如果发现生产异常，“控制大脑”可以对生产设备进行预警，并通知生产管理人员，保证生产线面临突发状况时反应迅速，实现工业控制领域的“实时控制”。

“研祥科技的云制造基于工业互联网平台以及人工智能算法，让设备之间能够相互‘认识’、通畅‘对话’，真正帮助实现工业生产各环节的互联互通。”耿稳强说，工业产业基础薄弱也是智能化转型升级面临的一大难题，“我们正在大力研发支撑人工智能边缘计算的服务器、建设大数据中心，为智能化转型升级提供更坚实的基础设施。”

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)