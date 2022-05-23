本报记者 廖睿灵

今年3月，陕西省宝鸡市政府成立企业服务领导小组，在助企纾困的同时，做好稳就业工作。一季度，宝鸡市规上工业总产值同比增长6.1%，实现经济平稳开局。图为5月19日，工人在宝鸡石油机械有限责任公司生产车间工作。

新华社记者 张博文摄

各行各业工资水平怎么样？哪些行业工资增长较快？5月20日，国家统计局公布2021年城镇非私营单位、城镇私营单位和规模以上企业就业人员年平均工资情况。数据显示，2021年，城镇单位就业人员平均工资稳步提高。其中，接触性服务业平均工资恢复增长，信息和金融行业、采矿和制造领域重点行业平均工资均保持增长态势。

平均工资继续稳步提高

2021年，工资整体走势如何？

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍说：“城镇单位就业人员平均工资继续稳步提高。”全国规模以上企业就业人员年平均工资为88115元，比上年名义增长10.3%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，扣除价格因素，比上年实际增长8.6%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元，扣除价格因素，比上年实际增长7.8%。

哪些行业工资较高？城镇私营单位中，年平均工资最高的分别是信息传输、软件和信息技术服务业114618元，金融业95416元，科学研究和技术服务业77708元，分别为全国平均水平的1.82倍、1.52倍和1.24倍。城镇非私营单位中，年平均工资最高的分别是信息传输、软件和信息技术服务业201506元，科学研究和技术服务业151776元，金融业150843元，分别为全国平均水平的1.89倍、1.42倍和1.41倍。

分区域看，城镇私营单位中，就业人员年平均工资由高到低依次为东部、西部、中部和东北地区，分别为69706元、54278元、52698元和48106元，比上年分别增长9.6%、7.5%、7.9%和9.5%。城镇非私营单位中，东部地区年平均工资和增速均为最高，年平均工资为124019元，同比增长10.4%；中部地区年平均工资为85533元，同比增长9.4%；西部地区年平均工资为94964元，同比增长7.9%；东北地区年平均工资为83575元，同比增长7.7%。

行业发展带动工资上涨

就业人员年平均工资的变动与行业发展息息相关。“随着信息化发展，近几年信息传输、软件和信息技术服务业工资水平与增速一直在较高水平，加之疫情防控需要，在线消费需求旺盛，带动了互联网和相关服务行业平均工资的增长。”王萍萍介绍，2021年，信息传输、软件和信息技术服务业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.5%和13.2%。

金融行业平均工资也保持了较快增长。2021年金融业行情转好，金融机构业绩回暖，部分证券公司、投资公司薪酬增加，资本市场服务业增资明显，城镇非私营单位中，资本市场服务业平均工资增长21.2%。2021年，金融业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.1%和15.1%。

2021年，煤炭等能源价格持续走高，保供稳价、助企纾困各项政策措施密集出台，带动了采矿和制造领域重点行业平均工资持续增长。2021年，采矿业就业人员平均工资增速较快，城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长12.2%和14.8%，城镇非私营单位中，黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业平均工资分别增长17.4%和14.5%。制造业企业生产逐渐恢复，效益持续改善，就业人员平均工资保持稳定增长，城镇非私营和城镇私营单位平均工资分别增长11.7%和10.4%。城镇非私营单位中，文教工美体育和娱乐用品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业平均工资增速较高，均高于全部制造业平均工资增速2个百分点以上。

接触性服务业平均工资恢复增长

相较其他行业，住宿和餐饮业、居民服务修理和其他服务业等劳动密集型服务业平均工资水平较低，增速也处于较低水平。2020年新冠肺炎疫情暴发，接触性服务业成为受冲击最大的行业，其中，住宿和餐饮业就业人员平均工资出现负增长。

“随着疫情得到有效防控，2021年，住宿和餐饮业等接触性服务业持续恢复。”王萍萍说，受2020年平均工资基数低影响，2021年，住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务修理和其他服务业等接触性服务业平均工资增速明显提高，城镇非私营和城镇私营单位中，住宿和餐饮业就业人员平均工资分别增长9.8%和10.8%，租赁和商务服务业就业人员平均工资分别增长10.3%和10.9%，居民服务修理和其他服务业就业人员平均工资分别增长7.4%和6%。

2021年，教育行业年平均工资增长有所放缓，水利、环境和公共设施管理业年平均工资增速较低。王萍萍分析，随着疫情防控成效显现，2021年大部分行业恢复性发展，但旅游业与景区收入恢复较慢，部分地区工资水平较低的环保、护林等公益性岗位增加较多，拉低了水利、环境和公共设施管理业的工资增长速度。2021年，该行业城镇非私营单位就业人员平均工资增长3%，增速比2020年回落1.5个百分点；城镇私营单位平均工资增速虽然由负转正，但仅增长0.2%，低于2019年水平。

(责编：白宇、赵欣悦)