人民网北京5月23日电 （记者李栋）据农业农村部最新发布，我国主要“菜篮子”产品生产供应充足，当前蔬菜在田面积达9877.2万亩，5月上旬产量超2200万吨，价格总体平稳。

从生产情况看，蔬菜供应总量充足。蔬菜当前在田面积同比增加317.4万亩左右，5月上旬产量同比增加150.2万吨，随着主产区露地蔬菜大面积定植，上市量将继续增加。

在山东省寿光市地利农产品物流园，以“南菜北运、北菜南调”为主的各交易厅内一派繁忙。“现在正是蔬菜的销售旺季，一大早几车的豆角就已经全部预定出去。”菜商孙毅说

“时下，不管是外地蔬菜，还是寿光本地蔬菜，都处在上市、交易旺季，大棚内各类蔬菜长势旺盛，品类繁多的蔬菜市场供应量日渐充足。”当地市场负责人说。

数字显示，目前，寿光市60万亩蔬菜种植面积中，在田面积超过30万亩，其中80%以上的在田蔬菜已进入采摘旺季，每天蔬菜供应量大约1.1万吨。

从价格情况看，蔬菜价格有所下降但总体稳定。5月以来，农业农村部监测“菜篮子”产品批发价格200指数持续下降，上周为123.59，比上一周下降1.65个点。其中，蔬菜价格连续7周下跌，重点监测的28种蔬菜平均批发价格7周累计下跌25.8%。

数据显示，5月20日，北京新发地农产品市场蔬菜加权平均价是3.3元/公斤，比5月9日-15日当周的3.67元/公斤下降10.08%。“近期，北京新发地农产品市场销售的大部分蔬菜价格都呈下降趋势。”新发地统计部负责人刘通分析，上周后期，受到天气的影响及需求的拉动，菜价出现反弹。近几日，市场需求降温，无论是超市、电商、零售网点还是居民，对蔬菜的采购基本上进入了理性消费状态，需求归于平静。

在刘通看来，本周蔬菜价格仍将呈现下降趋势，多种蔬菜价格降幅较大。价格下降的原因一方面是季节性因素，另一方面是需求相对弱化导致。“一些蔬菜的价格已经接近底部，继续下降空间不大；也有一部分蔬菜的价格还有下降空间，但是降幅会相对缓慢一些。”他说。

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