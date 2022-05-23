原标题：比亚迪CTB技术首发，首搭车型海豹同步开启预售

5月20日，比亚迪发布了CTB电池车身一体化技术及首款搭载了CTB技术的e平台3.0车型。

比亚迪CTB电池车身一体化技术简化了车身结构和生产工艺。得益于CTB技术的优势，搭载CTB技术的e平台3.0，在安全、操控、高效和美学方面都实现了新的突破，赋予整车更强的性能表现。

CTB电池车身一体化技术，将电池上盖与车身地板进一步合二为一，从原来电池包“三明治”结构，进化成整车的“三明治”结构。动力电池系统既是能量体，也是结构件。这种融合简化了车身结构和生产工艺，是对传统车身设计的一次变革。

CTB刀片电池包的结构灵感，来源于蜂窝铝结构。刀片电池相邻电芯可以紧密排列在一起，通过上盖板和底板组成类蜂窝结构。这让CTB刀片电池包的结构强度得到突破，能够顺利通过50吨重卡碾压的极端测试。同时，CTB技术实现了车身与电池系统的高度融合，整车扭转刚度提升一倍。搭载CTB技术的纯电动车型，车身扭转刚度可以超过40000N·m/°。

CTB技术实现了整车强度和刚度的提升，进而实现了安全性能的提升，可以满足“超五星”的安全标准。搭载CTB技术的e平台3.0车型，正碰结构安全提升50%，侧碰结构安全提升45%。

得益于CTB刀片电池包的安全和结构强度，车型性能指标的发挥空间更广。高扭转刚度意味着车辆在不同工况下，形变量更小，车体响应更快，车辆弯道操控体验有明显提升。同时，CTB刀片电池包的质心更均衡，实现整车50:50黄金轴荷，车辆的稳定性更好、惯量更低、车身响应跟随更快。

(责编：曹淼、李源)