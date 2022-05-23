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国家电网确定新型电力系统科技攻关十大重点项目

2022年05月23日09:44 | 来源：新华网
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原标题：国家电网确定新型电力系统科技攻关十大重点项目

　　5月19日，国家电网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订视频会议在京召开。国家电网公司确定了十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，通过签订责任状部署实施。重大科技项目内容覆盖煤电与新能源发电协调优化调度、提升电力系统应急保供能力等关键核心技术领域，整合汇聚国家电网公司系统30家单位和高等院校、发电企业、新能源企业等16家外部单位的创新资源，合力推进技术攻关。

　　国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安出席会议并讲话。他表示，国家电网公司坚决扛起电网责任，发布构建新型电力系统行动方案，发起成立新型电力系统技术创新联盟，努力争当能源清洁低碳转型的推动者、先行者、引领者。

　　推进重大科技项目攻关，是加快构建新型电力系统的迫切需要。国家电网公司统筹发展和安全，兼顾当前和长远，确定了十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，通过签订责任状部署实施。这是国家电网落实中央碳达峰碳中和工作部署，以科技创新新成效彰显“大国重器”作用的实际行动；是勇闯技术“无人区”，加快突破“卡脖子”技术，实现高水平科技自立自强的实际行动；是发挥企业创新主体作用，积极推进跨部门、跨行业联合攻关，推动创新链产业链融合发展的实际行动。

　　会议要求各部门、各单位要坚持高标站位，胸怀“国之大者”，不辱使命、不负重托，勇于创新、勇攀高峰，高质量完成各项研究任务，推动新型电力系统建设不断实现新突破、取得新成效。一要强化组织。国家电网公司科技部门要加强组织协调，做好指导服务。有关部门和单位要对标责任状，抓紧制定工作方案，尽快启动项目研究。二要尽锐出战。发挥集中力量办大事的体制优势，注重统筹科技攻关与人才培养，着力打造一批科技领军人才和创新团队。三要深化协作。充分发挥新型电力系统技术创新联盟作用，有效对接技术、资本、知识等创新要素，推进产学研用深度融合。四要确保质量。坚持目标导向、结果导向，强化过程管控，持续跟踪问效，保证工作进度和项目质量，力争早出成果、出重大成果。

　　国家电网公司总经理、党组副书记张智刚主持会议。国家电网公司副总经理、党组成员陈国平，中国工程院院士、天津大学教授王成山，清华大学党委常委、副校长曾嵘，西安交通大学党委常委、副校长别朝红，东南大学党委常委、副校长黄大卫，兰州大学党委常委、副校长沙勇忠，华北电力大学党委常委、副校长毕天姝，北京交通大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、北京工业大学、中国电机工程学会等高等院校、研究机构代表，有关能源企业代表出席会议。（中国电力报 刘泊静）

(责编：董童、李源)

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