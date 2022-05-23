原标题：稳供、保链、纾困小微 交通银行全力护航沪上企业复工复产

为持续做好金融助力企业复工复产工作，交通银行上海市分行以“保供、保运、保链”为工作重心，推出普惠金融助力复工复产专项举措，全力以赴帮助上海企业恢复生机活力。

服务民生，稳保供。交行上海市分行持续加大对疫情防控物资、生活保障物资等相关领域企业的支持力度，确保绿色通道畅通，助力相关“保供”企业高效运转。

上海和乐农副产品配送服务有限公司作为上海市涉农龙头企业，是本次上海疫情期间获批的生活物资保供企业，承担农副产品采购配送的重要工作。4月初，由于疫情期间回款困难导致资金短缺，企业面临保供工作无法正常开展、市民菜品供应受阻的困难。得知情况以后，交行上海闵行支行立即行动，为企业紧急开辟绿色业务通道，通过视频尽调在线审批，克服种种不便，最终在奉贤支行的帮助下完成线下开户并于当月为企业成功放款500万元普惠贷款。

聚焦制造，稳生产。交行上海市分行根据全市复工复产企业名单与计划，主动对接已复工、拟复工小微企业。针对集成电路、汽车零部件、化工等本市制造型产业，通过“主动授信”“单列信贷计划”等组合措施，助力复工复产。通过应收款融资、订单融资、存货与仓单质押等方式，加大对产业链上下游小微信贷支持。

近期，汽车产业链一级供应商白特荣塑胶(上海)有限公司正式投入复工生产，首批一线工人到岗上班。白特荣塑胶(上海)有限公司主要从事汽车、工业和消费行业的精密模具开模以及塑料注塑成型。交行上海南方商城支行客户经理在定期回访中了解到企业存在短期资金周转困难，立即响应，经过银企双方的配合与努力，迅速完成了1000万元闵行区批次贷投放。

纾困小微，稳经营。针对制造、零售、餐饮、文旅等行业中，受疫情影响经营遇到暂时困难的小微企业，交行上海市分行积极采取纾困政策，通过无还本续贷、展期、调整还款计划等方式，助力平稳恢复。

“我们财务在家里出不去，Ukey在办公室，账户里的余额不够还贷款利息怎么办啊？”近日，上海某塑料科技有限公司的财务焦急地向交行上海黄浦支行工作人员求助。上海某塑料科技有限公司近年来与上海多家高校和科研院开展合作，为电子医疗提供塑料零部件。疫情前，企业申请了交通银行普惠E贷进行融资扩大生产。得知企业由于疫情管控无法通过Ukey进行还款，交行上海黄浦支行立即与客户取得联系，并就分行近期推出的针对小微企业抗疫纾困八项举措向客户核实减免资质，最终通过线上渠道加急申请，为企业办理了2个月贷款延期还息。

“一开始我还有点担心不及时还款影响企业征信，想要这个月晚点还，没想到你直接帮我延后两个月，也解决了我对于资金链的担忧，真是雪中送炭啊。”企业法人吴先生说。

交行上海市分行相关负责人表示：“特殊时期，部分企业的还款压力较大，交行将利用在金融产品和服务上的优势，集成疫情期间各项便利化政策与流程，充分发挥大数据等科技赋能，为企业客户提供不间断金融支持。”

(责编：曹淼、李源)