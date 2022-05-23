人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全球拍天宫丨中国空间站又要“变身”了

2022年05月23日21:40 | 来源：新华网
小字号

近日有多位“追星人”发来消息

说看到了两颗“星星”在天上相继而行

再看照片这两颗“星星”

正是目前太空中仅有的两座空间站

北京西山国家森林公园上空，中国空间站邂逅国际空间站。（网友浩淼之星耿夏 摄）

国际空间站（简称ISS）

由美国、俄罗斯、加拿大、日本等16国联合建造

历经12年建造完成

5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（网友132****1849 摄）

5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（新华社客户端网友2385421 摄）

当地时间5月9日，天舟四号发射2小时40分钟后，与中国空间站组合体一同出现在法国图卢兹上空。（李刚 摄）

天舟四号任务是中国空间站建造阶段的首次发射

5月10日升空后与天和核心舱和天舟三号货运飞船

构成“一”字型组合体

根据计划

6月神舟十四号载人飞船也将升空

5月16日，中国空间站过境南京，天舟四号与核心舱、天舟三号组成“一”字构型。（徐成城、朱一静 提供）

回想神舟十三号飞抵天宫时对接于核心舱径向端口

神舟十四号很有可能同样实施径向交会对接

届时

上图中的“一”字构型

将变为“T”字构型

中国空间站“变身”时刻 进入倒计时

新华社客户端#全球拍天宫#第二季

“一起来守望天宫”已开启

还在等什么

赶快拿起手机相机加入我们

上传拍摄的中国空间站作品

不光有神秘礼品

你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展

扫描下图中的二维码即可投稿

快来参与吧

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟

文案：黄一宸、杨晓敏

编辑：孔唯千、胡碧霞、刘艺、张瑞杰

新华社解放军分社

新华社新媒体中心

中国载人航天工程办公室新闻宣传局

中国航天员中心

中国航天基金会

中国航天科工二院208所

联合出品

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
促进外汇市场服务实体经济 市场主体汇率风险管理再迎利好
　　日前，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（以下简称《通知》），提出五方面举措，进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险。 专家认为，《通知》从丰富交易工具、完善基础设施、推进简政放权等方面，提升外汇市场的资源配置效率，促进外汇市场更好地服务加快构建新发展格局。…
财政部发文：进一步做好政府采购框架协议采购工作
　　人民网北京5月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部印发通知，要求进一步做好政府采购框架协议采购工作。 《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（以下简称《办法》）已于2022年3月1日开始施行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部