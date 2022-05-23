全球拍天宫丨中国空间站又要“变身”了
近日有多位“追星人”发来消息
说看到了两颗“星星”在天上相继而行
再看照片这两颗“星星”
正是目前太空中仅有的两座空间站
北京西山国家森林公园上空，中国空间站邂逅国际空间站。（网友浩淼之星耿夏 摄）
国际空间站（简称ISS）
由美国、俄罗斯、加拿大、日本等16国联合建造
历经12年建造完成
5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（网友132****1849 摄）
5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（新华社客户端网友2385421 摄）
当地时间5月9日，天舟四号发射2小时40分钟后，与中国空间站组合体一同出现在法国图卢兹上空。（李刚 摄）
天舟四号任务是中国空间站建造阶段的首次发射
5月10日升空后与天和核心舱和天舟三号货运飞船
构成“一”字型组合体
根据计划
6月神舟十四号载人飞船也将升空
5月16日，中国空间站过境南京，天舟四号与核心舱、天舟三号组成“一”字构型。（徐成城、朱一静 提供）
回想神舟十三号飞抵天宫时对接于核心舱径向端口
神舟十四号很有可能同样实施径向交会对接
届时
上图中的“一”字构型
将变为“T”字构型
中国空间站“变身”时刻 进入倒计时
新华社客户端#全球拍天宫#第二季
“一起来守望天宫”已开启
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出品：李学勇、陈凯星、邹声文
监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程
策划：李国利、黄庆华、孙伟
文案：黄一宸、杨晓敏
编辑：孔唯千、胡碧霞、刘艺、张瑞杰
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中国航天员中心
中国航天基金会
中国航天科工二院208所
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