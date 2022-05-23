近日有多位“追星人”发来消息

说看到了两颗“星星”在天上相继而行

再看照片这两颗“星星”

正是目前太空中仅有的两座空间站

北京西山国家森林公园上空，中国空间站邂逅国际空间站。（网友浩淼之星耿夏 摄）

国际空间站（简称ISS）

由美国、俄罗斯、加拿大、日本等16国联合建造

历经12年建造完成

5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（网友132****1849 摄）

5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境。（新华社客户端网友2385421 摄）

当地时间5月9日，天舟四号发射2小时40分钟后，与中国空间站组合体一同出现在法国图卢兹上空。（李刚 摄）

天舟四号任务是中国空间站建造阶段的首次发射

5月10日升空后与天和核心舱和天舟三号货运飞船

构成“一”字型组合体

根据计划

6月神舟十四号载人飞船也将升空

5月16日，中国空间站过境南京，天舟四号与核心舱、天舟三号组成“一”字构型。（徐成城、朱一静 提供）

回想神舟十三号飞抵天宫时对接于核心舱径向端口

神舟十四号很有可能同样实施径向交会对接

届时

上图中的“一”字构型

将变为“T”字构型

中国空间站“变身”时刻 进入倒计时

新华社客户端#全球拍天宫#第二季

“一起来守望天宫”已开启

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出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟

文案：黄一宸、杨晓敏

编辑：孔唯千、胡碧霞、刘艺、张瑞杰

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(责编：白宇、赵欣悦)