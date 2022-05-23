记者从人力资源和社会保障部获悉，近日，人社部发布《关于贯彻实施新修订的职业教育法的通知》（以下简称《通知》），要求做好新修订的职业教育法的学习宣传和贯彻实施工作。

《通知》强调，各级人力资源和社会保障部门要充分认识职业教育法修订的重大意义，认真做好职业教育法的学习和宣传工作。新修订的职业教育法进一步明确职业教育的目标是培养高素质技术技能人才，具体形式包括职业学校教育和职业培训。首次提出面向市场、促进就业基本原则，明确大力发展技工教育，全面提高产业工人素质。进一步明确职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与普通学校学生享有平等机会，设专章明确学生实习实训等关键环节各方法律责任。

《通知》提出，各级人力资源和社会保障部门要结合职能职责，创造公平就业环境，加强学生权益保障，为职业教育发展营造良好社会环境。加强对各地公共就业服务机构指导，保障职业院校学生享有公平就业机会和平等权利。对符合条件的职业院校毕业生，按规定落实社保补贴、培训补贴、求职创业补贴等就业支持政策。引导事业单位树立正确的选人用人理念，着力破除社会上存在的唯名校、唯学历的用人导向，指导事业单位根据不同行业、不同单位、不同类别岗位职责要求，科学合理设置学历、职业资格或职业技能水平等招聘岗位条件，打通职业院校毕业生参加事业单位公开招聘的通道。（记者 邱玥）

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