原标题：2021年平均工资公布！IT最赚钱，这些行业“不如意”

中新财经5月21日电(记者 李金磊)2021年平均工资数据出炉。

其中，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，首次超过10万元。而从行业来看，不管是城镇非私营单位还是私营单位，IT业均为最高。

2021年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资。

城镇非私营单位年平均工资首超10万元

国家统计局数据显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，首次超过10万元，比上年增长9.7%，增速比2020年提高2.1个百分点，扣除价格因素实际增长8.6%

城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元，比上年增长8.9%，增速提高1.2个百分点，扣除价格因素实际增长7.8%。

需要说明的是，城镇单位是指城镇地域内从业人员在5人及以上法人单位，不包括个体工商户和自由职业者；所指的工资包括实发到手的工资、奖金和各类津补贴，以及单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分。

2021年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资。

IT业平均工资最高 非私营单位超20万元

哪个行业最赚钱？当属IT业，不管是城镇非私营单位还是私营单位，IT业平均工资水平均为最高。

城镇非私营单位中，年平均工资最高的是信息传输、软件和信息技术服务业，达到201506元，超过20万元大关。

城镇私营单位中，年平均工资最高还是信息传输、软件和信息技术服务业，达到了114618元。

程序员为什么这么吃香？国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍分析，随着信息化发展，近几年信息传输、软件和信息技术服务业工资水平与增速一直维持在较高水平，加之疫情防控需要，在线消费需求旺盛，带动了互联网和相关服务行业平均工资的增长。

金融业、采矿业增速较快

2021年，金融业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.1%和15.1%。

王萍萍分析，经历2020年疫情冲击后，2021年金融业行情转好，金融机构业绩回暖，部分证券公司、投资公司薪酬增加，资本市场服务业增资明显，城镇非私营单位中，资本市场服务业平均工资增长21.2%，同时，部分大型保险公司减员增效，保险代办员大量减少，平均薪酬水平提高，这些都带动了金融业平均工资的较快增长。

此外，随着煤炭等能源价格的持续走高，采矿业企业效益提高，2021年，采矿业就业人员平均工资增速较快，城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长12.2%和14.8%，城镇非私营单位中，黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业平均工资分别增长17.4%和14.5%。

看来，煤价上涨让从业人员们也“眉飞色舞”。

教育和水利环境行业平均工资增速放缓

2021年，“双减”政策开始实施，多重因素影响之下，教育行业平均工资增长明显放缓。

数据显示，城镇非私营单位就业人员平均工资增长4.6%，比2020年回落4.4个百分点；城镇私营单位就业人员平均工资增长8.5%，主要是由于2020年下降4.6%，基数较低的影响，但与2019年相比，仅增长3.6%，2020-2021年两年平均增速不到2%。

此外，水利环境和公共设施管理业的平均工资增速为各行业中最低。

2021年，该行业城镇非私营单位就业人员平均工资增长3.0%，增速比2020年回落1.5个百分点；城镇私营单位平均工资增速虽然由负转正，但仅增长0.2%，仍低于2019年水平。

分析认为，随着疫情防控成效显现，2021年大部分行业恢复性发展，但旅游业与景区收入恢复较慢，部分地区工资水平较低的环保、护林等公益性岗位增加较多，这些都拉低了水利环境和公共设施管理业的工资增长速度。

你的工资有多少？(完)

(责编：李源、董童)