本报记者 刘 峣

在安徽大学（磬苑校区）大学生就业中心，大学生在“招才引智进高校”专场招聘会现场咨询了解岗位信息。

解 琛摄（人民视觉）

上海海洋大学将“简历门诊”服务送进宿舍，方便指导毕业生就业。

新华社发

教育部数据显示，2022届中国高校毕业生规模预计达1076万人，首次突破千万大关，增量和总量均创历史新高，促进高校毕业生就业成为稳就业的重中之重。近日，国务院办公厅印发《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》。通知指出，高校毕业生等青年就业关系民生福祉、经济发展和国家未来。

当前，新冠肺炎疫情等国内外因素叠加，中国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，高校毕业生就业面临挑战。从中央到地方，从高校到用人单位，促进就业的政策措施频频加码，向就业市场释放“红利”。与此同时，青年学子亦升级观念，在灵活就业等新模式、新业态中寻找新天地。

新招实招为就业护航

智联招聘近日发布的《2022大学生就业力调研报告》显示，截至4月中旬，2022届有求职计划的应届毕业生中，有46.7%已获得工作邀约，数据低于2021年。高校毕业生规模创新高，加上疫情等因素，让今年的高校毕业生面临较为严峻的就业形势。

面对就业“大考”，有关部门加紧研判形势并密集部署，连续出招为大学生就业护航开路。《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》提出，要多渠道开发就业岗位，强化不断线就业服务，简化优化求职就业手续，着力加强青年就业帮扶，把高校毕业生等青年就业作为就业工作的重中之重。

几天前，北京交通大学毕业生林涵在“就业促进周”网络双选会上与一家科技企业达成了签约意向。“企业提供的待遇和发展空间都不错，这段时间线上的招聘活动挺多，希望抓住这个机会找到心仪的工作。”林涵说。

5月9日至15日，教育部在全国范围内举办“就业促进周”，全国各地高校举办超过1.5万场招聘会等，累计提供超80万个岗位；人社部于5月16日会同有关方面启动实施“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，其中将举行高校毕业生专场招聘；工信部等举办多场“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动”，为高校毕业生到中小企业工作搭建桥梁。

各地同样为高校毕业生就业伸出橄榄枝。广东省要求全省事业单位提供不少于6.8万个事业单位工作岗位，面向高校毕业生招聘；山东省启动“十万就业见习岗位募集计划”，为高校毕业生等青年群体提供充足见习机会，搭建企业和青年人才供需匹配“缓冲区”。

专家指出，目前高校毕业生就业结构性矛盾较为突出。“在就业面临多重压力的背景下，优化就业服务、促进供需匹配等举措的重要性凸显。”中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉认为，做好就业市场相关服务工作，能够缩短毕业生和用人单位的匹配时间，提高匹配效率。

在各方努力下，目前全国高校毕业生去向落实率与去年同期持平，折算成就业人数超过去年同期。

访企拓岗挖掘就业资源

“今年学校毕业生有1.1万人，除了在能源、机械、计算机等相关单位就业之外，也有机器人、海洋技术等岗位的就业需求，希望企业来校多多招聘！”近日，在一场毕业生就业推介会上，山东科技大学党委书记罗公利亲自上阵与用人单位沟通，为毕业生就业、企业用人牵线搭桥。

为了解决高校毕业生就业问题，教育部从今年3月起开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动。各地高校领导带头走出校园、走进企业，与用人单位共建促就业渠道，为毕业生挖掘更多岗位资源。

不久前，上海对外经贸大学金融管理学院举行了一场为期3天的线上推介和招聘会。金融管理学院院长张铁铸与专业老师“组团”，向与会的30家用人单位推荐毕业生，共有50余人达成了就业意向。

“通过不同视角推介毕业生，能够让用人单位更好地了解学院和学生，也能够让毕业生近距离了解企业文化、意向岗位和职业发展空间，找到心仪且合适的工作单位和岗位。”张铁铸说。

规模最大高校毕业生就业“大考”，是对相关部门、各地政府和各所高校综合实力的考验，也是对高校毕业生就业能力和就业观念的洗礼。专家表示，当前高校毕业生已成为城镇新增就业的主体，高校学生应提高自身综合素质，树立科学、理性的就业观，紧扣国家与时代发展脉搏，更好地实现人生价值。

到小微企业和基层岗位中锻炼成长，是高校毕业生的选项之一。《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》指出，对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，给予一次性吸纳就业补贴；挖掘基层就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等就业机会。

教育部此前发布相关政策明确，高校毕业生参与中央基层就业项目，服务期满后3年内报考硕士研究生初试总分可加10分。自主创业可享受税收优惠、行政事业性收费减免、创业担保贷款和贴息等有关政策。

曾湘泉认为，我国中小微企业为数众多，高校毕业生的锻炼机会多、成长快。同时，基层作为大学生就业的重要方向，岗位多、需求大，充分挖掘基层就业潜力对缓解就业市场压力有重要的作用。

制度保障支持灵活就业

正值忙碌的就业季，广东某高校应届毕业生孙卓没有投简历，而是在忙碌地剪视频、做配音。

“我平时喜欢看电影，有一次在视频网站上分享了一段电影解析，没想到点击量还挺高，于是就坚持了下来。现在短视频行业正值风口，我希望毕业后在这个领域试试，看看能不能干出一番成绩来。”如今，孙卓已经是一名拥有十万多粉丝的视频博主，也因此有了一些收入。

在千万名高校毕业生中，像孙卓这样选择灵活就业的年轻人还有不少。新业态的发展催生了新的职业和就业岗位。目前，全国已有约2亿人规模的灵活就业群体，相关工作吸引了不少高校毕业生。

与灵活就业类似的还有慢就业——面对就业压力，一部分高校毕业生在职业选择上更为谨慎，很多人选择考研、考编，为未来的就业创造更多可能性。数据显示，2022年，全国报考研究生考试人数达457万，比去年增加80万。

毕业生小殷也是一名视频博主，不过与孙卓不同，她的视频主题是“考研”——每天在视频平台上直播自己学习备考的过程。

“我今年选择报考一所双一流大学的硕士研究生，希望通过直播的方式督促自己坚持到底。”小殷说，“通过直播我认识了一起备考的‘战友’，也收获了很多网友的祝福。”

《2022大学生就业力调研报告》显示，2022届高校毕业生中，50.4%选择单位就业，较去年下降6%。与此同时，自由职业、慢就业比例均较去年提高约3%。

近年来，中国对于灵活就业的保障制度及相关措施逐步完善。《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》指出，支持自主创业和灵活就业，按规定给予一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免、社会保险补贴等政策。

曾湘泉认为，灵活就业顺应数字化发展潮流，可以保持工作生活平衡，满足个人兴趣。政府要为灵活就业者提供职业发展指导，建立灵活就业监测平台，更健康、更持续地支持灵活就业。

(责编：李源、董童)