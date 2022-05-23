人民网北京5月17日电 （记者何淼）“今天学校直播云招聘活动舞台上的10名学生，展现的不仅仅是个人风采，更是代表学校7392名毕业生向社会各界以及用人单位展现学子们的青春风貌。”

图为广东科贸职业学院党委书记杜方敏（左三）在直播中推荐毕业生。学校供图

5月14日，在某平台直播间中，广东科贸职业学院党委书记杜方敏为学生“代言”，当起了毕业生“推介员”。校长王海林也化身“网红”进行“直播带岗”，通过招聘直播向企业和公众开展2022届毕业生线上推介。此次线上推介也掀开了广东科贸职业学院针对2022届毕业生开展直播推介的序幕。

记者从校方获悉，在直播前，学校已与多家企业完成了对接，确定了各类毕业生的就业市场，并对学生进行个性化辅导，开展了一人一档的排摸。接下去，学校还将进一步整合校内外资源，拓展就业岗位信息渠道，为毕业生提供更多优质的就业机会、开设基层项目就业专场等等，打通就业的“最后一公里”。

商检技术专业2022届毕业生林莹茹说，“二级学院学生会兼职副书记”“暑假‘展翅计划’基层实践活动”“实验室实习”等丰富的学生及实习经历让在直播中获得了不少关注，已经有多家企业在直播中与她作了沟通交流。

茶艺专业2022届毕业生林智峰在直播中与企业达成了就业初步意向。他说：“没想到书记、校长能亲自给我们推荐岗位，这让我们对未来毕业走向社会充满了信心。”

图为广东科贸职业学院毕业生高荣彬在直播间进行求职展示。学校供图

参与直播的企业负责人表示：“校领导亲自推介毕业生，诚意足，很感动。今年准备在学校再多招聘一些毕业生。”多家企业在直播中就各自基本情况、招聘岗位需求、薪资待遇等信息进行了详细介绍，并在互动区就同学们关心的培养体系、薪资水平、晋升通道、员工福利等问题给予了耐心细致的解答。

据了解，截至直播结束，累计有3.35万人次在线观看，点赞超过1493万次。直播过程中，有多家用人单位在线联系留言，要求继续开展相应的招聘工作。校方表示，后续将安排专人在评论区开展互动，针对相关问题提供情况介绍、就业指导和政策咨询。

(责编：李源、董童)