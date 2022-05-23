本报记者 孔德晨

哪些职位最缺人？哪些城市最缺这些人才？近日，人社部发布2022年第一季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。其中，营销员、餐厅服务员、商品营业员位列“缺工”前三，服务业、制造业缺工情况明显，榜单排行“前十”职业较以往保持稳定，排位略有变化。

“营销员”缺工严重

据了解，中国就业培训技术指导中心近期组织102个定点监测城市公共就业服务机构，收集汇总2022年第一季度人力资源市场供求关系较为紧张的招聘、求职需求职业岗位信息，形成“2022年第一季度全国招聘大于求职‘最缺工’的100个职业排行”。

看职业类别，生产制造业、服务业成为“最缺工”的两个行业。具体看，在此次公布的100个职业中，36个属于第六大类——生产制造及有关人员，36个属于第四大类——社会生产服务和生活服务人员，24个属于第二大类——专业技术人员，3个属于第三大类——办事人员和有关人员，1个属于第一大类——党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人。

看榜单排名，营销员、餐厅服务员、商品营业员、车工、保安员、客户服务管理员、快递员、保洁员、家政服务员、包装工位列前十。其中，营销员近年来一直位居榜首，上海、北京、广州、郑州、成都、盐城等多个城市需求明显。与此同时，“美容师”“婴幼儿发展引导员”“养老护理员”等职业排位上升，呈现短缺程度加大的趋势。

看榜单变化，电子信息产业用工需求回升明显。其中，“通信工程技术人员”“半导体分立器件和集成电路装调工”“计算机硬件工程技术人员”“计算机网络工程技术人员”等职业新进排行，缺工程度加大。

制造业技工短缺

人社部有关负责人表示，与2021年第四季度相比，制造业缺工状况持续，制造业从业人员向服务行业转移现象越来越明显。人社部预计，到2025年，中国制造业十大重点领域人才需求缺口将近3000万人。刚从产业工人“转型”成为外卖小哥的小周对记者表示，工厂流水线工作相对枯燥，职业发展前景和工资待遇也没有达到自己的预期。“我以前在的班组，有同事进来不到一个月就离职了。”小周说，“送外卖虽然累点、苦点，但是干得多挣得也多，并且相对自由。”

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授刘斌分析，生活服务行业对技能要求相对较低，如快递、外卖和网约车等平台从业门槛不高，工资水平却相对更高，有些行业工作时间自由度也非常高，容易吸引中青年劳动力加入。“传统制造业要及时进行产业转型升级，在用工环境、管理、待遇方面也需要提升。”刘斌说。

刘斌认为，当前国内制造业的困境在于技工荒，而非简单的用工荒。“随着中国制造业智能化转型进程加快，自动流水线开始成为工厂标配，大大削减了工厂对普通工人的用工需求。相较而言，高技能人才变得更加短缺。”刘斌说，“未来用工市场将不再仅仅是量的竞争，而更注重质的提高。拥有技能是能拿高薪的‘硬通货’，所以越来越多的求职者考虑职业技能积累和个人长期发展。”

在这方面，国家已经出台了相关政策。人社部日前发布《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》，首次明确企业可根据技术技能发展水平等情况，对设有高级技师的职业（工种），可在其上增设特级技师和首席技师技术职务（岗位），在初级工之下补设学徒工，形成由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师构成的八级职业技能等级（岗位）序列。人社部有关负责人表示，未来将推动改善技能人才职业前景，吸引更多劳动者加入技能人才队伍。

(责编：李源、董童)