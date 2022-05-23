本报北京5月16日电（记者邱玥）为强化高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，人力资源和社会保障部16日会同有关方面启动实施“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台，为劳动者和用人单位提供优质高效服务。行动将持续至8月25日，预计提供超千万个就业岗位。

据了解，本次活动设立百日千万网络招聘主会场和各省分会场，组织直播带岗，提供职业指导“云课堂”、职业技能“云培训”、就业创业政策宣传等多维服务，首周岗位需求600万人次。聚焦需求量大、紧缺热门、发展前沿的领域，每周推出多个行业专场，首周专场涉及医药、汽车、智能制造等7个行业。按区域、群体特点，常态化开设14个招聘专区。区域专场聚焦乡村振兴、区域协调发展，开设京津冀、粤港澳大湾区、乡村振兴重点帮扶县等专场。群体专场组织高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力专场招聘。

针对当前疫情形势和互联网发展特色，本次活动开设直播带岗专区，开展行业性、综合性直播带岗和就业创业政策宣传解读活动，为劳动者和用人单位提供精准对接服务，首周推出西南医疗人才、北京引才筑梦、重庆英才、名企就业直通车等50场直播带岗。

与此同时，人力资源和社会保障部将会同部分行业协会和地方举办系列区域性行业特色招聘，重点涵盖连锁经营、有色金属、保险等行业。各地也将统筹线上线下活动安排，有序组织灵活化、多元化、错峰式供需对接活动，提供行业专场招聘、校园招聘、就业服务进校园等针对性服务。

活动还开展职业指导“云课堂”和职业技能“云培训”。其中，职业指导“云课堂”首周上线3000节公开课、直播课，提供求职技巧、职业规划、创业辅导等服务，职业技能“云培训”首周上线1400节微课，涵盖养老护理、家政服务、维修电工等领域。

据悉，此次专项行动主会场设在中国公共招聘网、中国国家人才网、“就业在线”，并开设就业导引地图，链接各省招聘分会场和相关社会参与方。

(责编：李源、董童)