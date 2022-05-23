全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议召开
2022年05月23日09:18 | 来源：光明日报
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新华社北京5月16日电 全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议5月16日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。
会议强调，要切实加强对毕业生的就业服务，发挥好公共就业服务机构的示范带头作用，充分调动市场化就业服务机构的积极性，着力提升就业服务的精准性有效性便利性。要组织开展更多针对性的技能培训，扩大就业见习规模，支持毕业生灵活就业和自主创业。要强化对未就业毕业生的实名帮扶，做好困难毕业生的就业托底保障，帮助往届未就业毕业生尽快融入就业市场。要有效规范就业市场秩序，保障毕业生合法权益。
会议指出，要拓宽市场化就业渠道，通过社保补贴、创业贷款、税费减免等鼓励企业吸纳就业，落实引导毕业生到基层就业的优惠政策，组织好各类升学、职业资格考试招录工作。要加强有针对性的就业指导服务，帮助大学生树立正确的就业观、择业观，对低收入家庭和受疫情影响严重地区毕业生开展精准帮扶，继续优化高校学科专业设置，提升人才培养与经济社会发展需求的契合度。各地区各部门要细化实化有利于扩大就业的政策举措，推动高校毕业生更加充分更高质量就业，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
(责编：李源、曹淼)
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