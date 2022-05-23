5月9日，2022届全国高校毕业生教育行业网络双选会启动。本次双选会采取线上形式召开，信息匹配、简历投递、面试和试讲等环节均可通过线上完成，求职者和用人单位足不出户即可完成求职签约全过程。

本次双选会为期两周，以“扎根基层守初心，服务教育担使命”为主题，由教育部高校学生司、教育部学生服务与素质发展中心指导，全国普通高校教育行业就业创业指导委员会主办，东北师范大学承办，旨在抢抓高校毕业生离校前的求职关键期，全力促进教育行业毕业生顺利就业。

本次双选会是东北师范大学落实教育部“2022届高校毕业生就业促进周”活动的重要举措，也是学校深耕不辍坚持教育行业大市场建设，连续21年举办的全国教育行业专场招聘会。

在疫情防控常态化背景下，网络招聘会已成为高校毕业生求职的重要方式。如何提高网络招聘实效性也随之成为高校促进学生就业工作的重要一环。

东北师范大学多措并举为全国高师院校毕业生搭建优质的供需对接平台，努力提升毕业生网络求职签约率。学校持续加大对教育行业市场的开拓力度，组建用人单位线上邀约专班；根据用人单位需求有针对性地推荐合适的毕业生，为毕业生抢占就业市场先机；开设“空中就业微课堂”，邀请全国金课名师，围绕基层就业政策解读、简历制作与网申、网络面试技巧等内容开展专题讲座；开展名师线上预约咨询，一对一地解答毕业生在网络求职过程中遇到的实际问题。

同时，在本次招聘会上，东北师范大学还利用自主研发的“‘试讲吧’网络试讲平台”和“网络签约平台”，为用人单位和毕业生线上互动、宣讲、面试、试讲、签约等提供一站式服务，确保试讲签约无障碍。

据不完全统计，本次双选会已吸引了来自全国近千家用人单位报名参加，提供岗位数量5万余个，共有全国高师院校2.3万余名毕业生报名参与。在招聘会启动当天，就有近千名学生与用人单位达成就业意向。（记者任爽）

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