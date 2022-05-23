新华社上海5月7日电（记者吴振东、袁全）记者从7日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，针对今年上海高校毕业生面临的就业压力，上海正在积极开展促就业工作，包括推出有力度的毕业生就业促进政策、加强网络招聘和岗位募集等。

发布会透露，今年上海高校毕业生共22.7万人，较去年增加2万人，增量为5年来最多。截至5月6日，毕业去向落实率36.47%，比2020年同期高10.03个百分点，但比去年同期降低6.54个百分点，高校毕业生就业面临很大压力。

据介绍，上海11个部门近期已联合出台促进高校毕业生就业创业相关文件。其中，上海市属、区属国企今年的招聘计划将安排不低于50%的岗位定向招聘上海高校毕业生；区、街镇年度公务员和事业单位招录计划将向应届毕业生倾斜。相关部门还将对接自贸试验区、“五个新城”等重点区域引才需求，为应届毕业生拓展更多岗位资源。

今年3月以来，由上海市级组织的毕业生线上招聘会已累计提供20余万个岗位，线上系列招聘活动将持续到8月底，以降低线下招聘无法正常开展造成的不利影响。同时，上海各高校按照教育部要求，深入开展书记校长“访企拓岗促就业”专项行动，动员导师、辅导员参与毕业生就业工作，整合各方力量，拓展岗位资源，各校还将重点关注就业困难，特别是被感染的学生，有针对性地开展就业指导。

在优化就业服务和生涯指导方面，发布会介绍，上海相关部门已把高校毕业生就业服务接入“政务云”，依托“一网通办”平台上线“学生就业服务一件事”应用，毕业生在手机上就可获取就业信息、查看招聘进度、完成网络签约。

另据了解，上海高校目前已普遍转入准封闭管理状态，上海已发出工作提示，要求各校在实施网格化管理，切实做好疫情防控工作同时，尽最大努力为学生完成毕业论文、毕业设计以及参加答辩等创造条件。

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