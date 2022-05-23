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2022年职业教育活动周正式启动

2022年05月23日09:20 | 来源：教育部网站
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5月8日，2022年职业教育活动周正式启动。

今年活动周继续以“技能：让生活更美好”为主题，教育部、中宣部、网信办、人社部、工信部、农业农村部、国资委、全国总工会、共青团中央和中华职业教育社十部门将牵头组织开展15项全国性活动；各地因地制宜开展常规活动和本地特色活动。

今年活动周是新修订的职业教育法正式施行后的第一个活动周。活动周期间，各地将学习宣传职业教育法将作为宣传重点，积极组织开展多种形式的宣传活动。据悉，教育部将于5月9日组织职业教育法专场宣传活动。此外，职业教育方针政策、改革发展重要成果、典型集体和人物以及职业教育支撑经济社会发展也是本次活动周的宣传重点。

考虑到近期疫情影响，今年活动周在时间和形式上，允许各地综合考虑疫情等因素进行适当调整。

(责编：李源、曹淼)

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