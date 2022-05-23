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政策再加码！我国从五方面加大稳岗促就业力度

2022年05月23日09:23 | 来源：新华网
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原标题：政策再加码！我国从五方面加大稳岗促就业力度

稳就业，位居“六稳”“六保”之首，是经济运行保持在合理区间的关键支撑。

27日召开的国务院常务会议决定加大稳岗促就业政策力度，部署从推进企业复工达产、支持市场主体稳岗、拓展就业岗位、加强就业服务、压实地方责任等五方面发力，保持就业稳定和经济平稳运行。

专家表示，在疫情多发、国内外环境复杂性不确定性加剧的情况下，就业工作面临不少困难和挑战。及时调整部署、政策加力增效，体现了党中央、国务院稳就业的决心，各地要千方百计尽快落实落细，确保稳住就业基本盘。

会议提出，要推进企业在做好疫情防控条件下复工达产，特别要保障产业链供应链重点企业、交通物流企业、抗疫保供企业、关键基础设施等正常运转，对困难大的要采取“点对点”帮扶。

“这一部署抓住了当前稳就业的关键。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安说。

他表示，疫情是今年特别是3月以来就业压力加大的重要原因。疫情波及地区中不少是经济发达省份，也是中小企业最集中、吸纳就业最多的省份。企业复工，百姓就能恢复就业，因此稳企业就是稳就业。

会议要求，着力支持市场主体稳岗。将阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策，由5个特困行业扩大到受疫情影响经营困难的所有中小微企业、个体工商户。将中小微企业、个体工商户失业保险稳岗返还比例最高提至90%。

针对当前部分企业遇到的实际困难，会议还提出，支持地方对特困行业用电实行阶段性优惠，继续给予中小微企业宽带和专线资费优惠，为线上就业创业、居家办公降成本。企业可与职工协商弹性工作制稳岗。促进平台经济健康发展，带动更多就业。

“政策更加细化，支持面更广，国家正在想尽一切办法帮助市场主体纾困。”李长安说。

今年城镇就业的新成长劳动力和高校毕业生数量均创近年最高。会议部署，支持高校毕业生自主创业，落实大众创业、万众创新相关政策。推进高校毕业生等青年“百万就业见习”，对吸纳见习的单位给予补贴。

“我们将坚持把促进高校毕业生就业作为重中之重。”人社部就业促进司副司长陈勇嘉说，下一步将引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募，支持毕业生自主创业、灵活就业。同时，针对疫情影响，指导各地调整优化公共部门考试招录的时间安排，为毕业生求职留出时间窗口。

针对农民工就业，会议提出，启动一批农田水利、农村公路等工程，推广以工代赈，增加农民工就业岗位。

会议还要求，对延迟离校的毕业生，延长报到入职、档案转递、落户办理时限。取消毕业生到人才服务机构报到手续，可凭学历证书、劳动合同等直接落户。研究助学贷款延期还款、减免利息等支持举措。对失业保险参保不满1年的失业农民工，发放临时生活补助；对因疫情影响暂时失业、未参保的困难人员，给予临时救助。

“对就业困难人员实行托底帮扶，确保他们基本生活不受影响，是保障社会公平、维护社会稳定的重要举措。”李长安认为，对暂未就业的毕业生来说，及时的援助帮扶，也能给他们提供一个重新找工作的缓冲期。

非常时期当用非常之举。会议提出，要压实各地稳就业责任，作为政府绩效考核内容，创造性落实。专家表示，这需要各地积极担当、主动作为，拿出就业优先的真招实招，确保完成全年就业目标。(新华社记者姜琳)

(责编：李源、曹淼)

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