人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

中国传媒大学与人民网合作促就业

2022年05月23日09:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月22日电 （记者何淼）中国传媒大学赴人民网“访企拓岗”暨“以传媒促就业”专项行动启动仪式21日在人民网举行。启动仪式上，中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠与人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁签署了双方就业育人合作备忘录。

中国传媒大学与人民网在众多领域保持着密切合作，取得了“红色云展厅”融媒体传播项目等一系列丰硕成果。今年，全国高校毕业生规模首次突破千万。就业是最大的民生。帮助大学生树立正确就业观，实现更加充分、更高质量就业，是媒体义不容辞的责任。人民网将不断整合资源、持续推进大学生就业“护航计划”，为毕业生汇集龙头企业岗位信息，帮助提供各地创新创业优惠政策，创造更多优质岗位资源。双方将以此次专项行动为重要契机，携手探索高校就业育人新模式。

廖祥忠表示，中国传媒大学作为“双一流”重点建设高校，承担着为党育人、为国育才的职责使命。就业是民生之本，这次和人民网一道，发挥传媒社会责任，推动构建“以传媒促就业”新平台，也是传媒大学作为“双一流”高校服务国家重大战略的题中应有之义。选择把人民网作为“访企拓岗”行动第一站，有着特殊考虑和重要意义。此次合作，将汇聚双方的平台优势、智力优势、人才优势、传播优势，通过课程育人、活动育人等方式，共同打造就业观引领的“驱动器”，帮助毕业生把好人生方向，找准人生定位，打好人生底色。希望人民网“传播内容认知国家重点实验室”和中国传媒大学“媒体融合与传播国家重点实验室”继续保持“全面、紧密、双赢、可持续”的合作关系，为我国媒体融合领域打造出服务国家战略、系统设计、科学布局的学术共同体，建设国家级媒体融合领域的科研创新平台和高精尖人才培养平台。

人民网党委委员、监事会主席唐维红，党委委员、副总编辑孙海峰，中国传媒大学党委副书记李众，党委常委、副校长王晖，党委常委、宣传部部长、校长助理杨懿及相关部门负责人出席启动仪式。

图为与会嘉宾在启动仪式上合影。人民网记者翁奇羽 摄

(责编：李源、曹淼)

分享让更多人看到

推荐阅读
为纳税人缴费人办实事 税务部门多措并举确保政策红利直达快享
　　“增值税留抵退税新政策出台后，我们第一时间收到税务局推送的政策信息，还收到退税减税政策解读宣传册，宣传辅导非常到位，留抵退税业务申请操作简便。”河北力马燃气有限公司负责人陈增献说。…
商务部：坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区
　　人民网北京5月23日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，21至22日，亚太经合组织（APEC）举行第二十八届贸易部长会议。商务部部长王文涛以视频方式出席。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部