人民网北京4月22日电 （记者何淼）中国传媒大学赴人民网“访企拓岗”暨“以传媒促就业”专项行动启动仪式21日在人民网举行。启动仪式上，中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠与人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁签署了双方就业育人合作备忘录。

中国传媒大学与人民网在众多领域保持着密切合作，取得了“红色云展厅”融媒体传播项目等一系列丰硕成果。今年，全国高校毕业生规模首次突破千万。就业是最大的民生。帮助大学生树立正确就业观，实现更加充分、更高质量就业，是媒体义不容辞的责任。人民网将不断整合资源、持续推进大学生就业“护航计划”，为毕业生汇集龙头企业岗位信息，帮助提供各地创新创业优惠政策，创造更多优质岗位资源。双方将以此次专项行动为重要契机，携手探索高校就业育人新模式。

廖祥忠表示，中国传媒大学作为“双一流”重点建设高校，承担着为党育人、为国育才的职责使命。就业是民生之本，这次和人民网一道，发挥传媒社会责任，推动构建“以传媒促就业”新平台，也是传媒大学作为“双一流”高校服务国家重大战略的题中应有之义。选择把人民网作为“访企拓岗”行动第一站，有着特殊考虑和重要意义。此次合作，将汇聚双方的平台优势、智力优势、人才优势、传播优势，通过课程育人、活动育人等方式，共同打造就业观引领的“驱动器”，帮助毕业生把好人生方向，找准人生定位，打好人生底色。希望人民网“传播内容认知国家重点实验室”和中国传媒大学“媒体融合与传播国家重点实验室”继续保持“全面、紧密、双赢、可持续”的合作关系，为我国媒体融合领域打造出服务国家战略、系统设计、科学布局的学术共同体，建设国家级媒体融合领域的科研创新平台和高精尖人才培养平台。

人民网党委委员、监事会主席唐维红，党委委员、副总编辑孙海峰，中国传媒大学党委副书记李众，党委常委、副校长王晖，党委常委、宣传部部长、校长助理杨懿及相关部门负责人出席启动仪式。

图为与会嘉宾在启动仪式上合影。人民网记者翁奇羽 摄

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