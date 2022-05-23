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北京市招聘461名高校毕业生支农

2022年05月23日09:27 | 来源：北京青年报
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原标题：本市招聘461名高校毕业生支农

　　近日，北京市人力社保局发布《北京市2022年高校毕业生到农村从事支农工作招聘公告》，今年全市计划招聘461名高校毕业生担任乡村振兴协理员，全部安排到农村从事支农工作，从今日起开始报名。

　　北京市人力社保局将在全市统一发布公告，并组织报名、笔试，各区人力资源社会保障局负责面试、体检、考察、公示、签订就业协议书、报到和上岗等。报名时间从4月20日10时起，至4月25日17时止，具体公告及招聘岗位等情况可登录市人力社保局官方网站（http://rsj.beijing.gov.cn/）“通知公告”栏目查阅。

　　本次招聘面向列入国家统一招生计划的普通高等学校（不含定向、委培）的北京生源应届毕业生，经考试录用后，上岗的乡村振兴协理员与乡镇签订劳动合同，合同期为5年，在基层服务年限计算为工龄。如服务期满且考核合格，颁发《高校毕业生“三支一扶”服务证书》，享受国家及本市相关优惠政策。

　　北京青年报记者了解到，本次招聘旨在贯彻落实中共中央组织部、人力资源和社会保障部等部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的要求，围绕乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。

　　据介绍，乡村振兴协理员到岗后的工作职责是协助加强农村党建、发展特色产业、建设美丽乡村、提升治理水平、服务和保障乡村振兴战略实施。其在岗期间工作生活补贴基本达到本乡镇机关从高校毕业生中新录用工作人员试用期满后工资收入水平，并设有考核奖励机制。同时，按国家及本市政策，还将为乡村振兴协理员办理社会保险和住房公积金手续，按规定发放一次性安家费补贴，组织参加重大疾病和人身意外伤害保险等。

　　此外，为鼓励乡村振兴协理员扎根农村基层，任满一个合同期、在村表现优秀的毕业生，可根据双方意愿按规定程序续聘。如当选村“两委”班子成员，可将合同期延长至村“两委”任期届满。同时，本市大力支持人才多渠道、差异化流动发展，将按规定做好从合同期满考核合格人员中定向考录公务员和专项招聘事业单位人员等工作，鼓励各类型企业吸纳人才，支持他们创新创业，并落实考研加分政策。（记者 解丽）

(责编：李源、曹淼)

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