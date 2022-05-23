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内蒙古职业教育园区落地乌兰察布 已开启“招企引校”工作

2022年05月23日09:29 | 来源：中国新闻网
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原标题：内蒙古职业教育园区落地乌兰察布 已开启“招企引校”工作

　　职业教育正在内蒙古自治区悄然勃兴。4月12日，内蒙古自治区乌兰察布市政府对外消息指，内蒙古职业教育园区落地乌兰察布，目前正在开展“招企引校”工作。

　　官方消息指，内蒙古职业教育园区是经内蒙古自治区党委、政府批准，由内蒙古自治区和乌兰察布市共同规划建设的自治区级职业教育园区。

　　该园区规划面积19.4平方公里，近期开发建设9.2平方公里，远期开发建设10.2平方公里，拟规划建设职业院校区、资源共享区、双创孵化区、研发实训区和生活服务区“五大功能片区”，是以职业教育产业和创新创业孵化为主，同时兼具社会、商业、住宅等配套功能的职业教育创新创业园区。

　　官方透露，该园区计划至2030年实现入驻高职院校达到10所、全日制在校学生规模达到10万人以上，各类学生达到20万人以上，每年完成职业培训30万人次。

　　对于官方提及的“招企引校”工作，记者获悉，凡入园企业和学校可享受乌兰察布市招商引资优惠政策及内蒙古、乌兰察布市、察右前旗三级政府关于职业教育园区建设出台的优惠政策。(记者 李爱平)

(责编：李源、曹淼)

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