原标题：新华全媒+丨网上“牵线” 学校“搭台”——高校毕业生就业按下“快进键”

高校毕业生就业工作进入冲刺阶段。记者在北京、贵州、辽宁、重庆等地了解到，各地高校的毕业生就业工作按下“快进键”，助学子们奔向人生下一站。

网上“牵线” “空中招聘”不打烊

“这是一位非常优秀的学生，综合能力强，很有后劲，用人单位可以考虑选择……”上海海洋大学党委书记王宏舟带领20名毕业生亮相直播间，通过B站、抖音、视频号向企业和公众开展2022届毕业生首场线上推介。

上海海洋大学2022届毕业生首场线上推介会现场。（受访者供图）

这场直播累计吸引了34527人次收看，点赞超过35000次，评论留言6076条。上海海洋大学社会工作专业2022届毕业生江婧告诉记者，直播结束后，多家企业和自己建立了进一步联系。

受疫情影响，各地高校的招聘主阵地由线下转移到线上。

3月31日，重庆大学“先进制造与大国重器专场”线上双选会上，中国电科、长安汽车等200余家用人单位提供1万余个就业岗位。仅1小时，近400名应届毕业生在线投递了简历，与用人单位在线沟通、面试。

打开“北理就业”公众号，各种校园招聘、空中双选会及就业指导活动的信息扑面而来，学生可以在线投递简历并根据用人单位要求面试；江西农业大学动物科学技术学院为保障学生线上面试顺利进行，临时购买了4套面试设备，用教师办公室和会议室改装了8间面试间，为170余名需要面试的毕业生提供方便……

东北大学就业服务大厅的工作人员为大学生提供就业服务。（受访者供图）

“2月底得知考研失利后，我心里有些慌，是学校就业信息平台和学院党员就业帮扶群里每天滚动的招聘信息让我稳了下来。”东北大学信息科学与工程学院2022届本科毕业生牛艳芸说，由考研转向求职不到一个月的时间，她就成功签约沈阳飞机工业（集团）有限公司。

学校“搭台” 拓就业资源

学生在哪里，就业服务就在哪里。为应对疫情防控常态化下的就业形势，记者了解到，一些高校在精准对接需求、开展各类专项行动的同时，走出校门“访企拓岗”。

岗位对接更加精准。上海大学就业部门相关负责人表示，学校对长期合作单位、重点补充岗位等设立了简历直推绿色通道，将岗位信息精准推送到院系专业，学院经过细致排摸和动员，把简历汇总到学校就业部门，最后由学校与用人单位对接推荐。

开展各类专项行动。记者从清华大学学生职业发展指导中心了解到，学校开展“毕业生就业地域分布和行业结构优化专项行动”，加强校地人才合作，鼓励和支持毕业生前往中西部、东北等地区就业，同时重点引导毕业生到制造业、能源业就业。截至目前，2022届毕业生在制造业、能源业就业的人数比去年同期增长约40%。

重庆大学举办访企拓岗促就业人才供需对接交流会。（受访者供图）

“访企拓岗”。重庆市大中专毕业生就业指导服务中心主任唐雪平介绍，重庆市采取“市级统筹+校际联动+高校走访”三结合的方式，组织高校分批次走访市内重点工业产业园，赴福建、湖南、江苏等地开展就业工作交流和走访用人单位，整合多方资源为毕业生提供更多岗位。

“前段时间，学校书记、校长率先走进企业主动对接，深入挖掘就业岗位。”贵州大学招生就业处处长余颖说，为学生创造多元就业机会的同时，也希望学生立足本土、扎根贵州，为贵州社会经济发展服务。

贵州大学学生参加企业招聘宣讲会。（受访者供图）

“近段时间来，学校在统筹做好疫情防控的同时也积极推进学生就业工作，千方百计为学生就业搭建平台，目前人岗供需比例达1:5.44，就业选择面还是比较大的。”余颖说。

全过程培训 为求职之旅“加油”

在奔向人生下一站之前，高校毕业生求职面试中有哪些常见问题？如何撰写高水准简历？如何选择未来职业？对此，各地高校多措并举开展培训，为毕业生加油续航。

今年以来，中国人民大学专门为女大学生群体开展“她力量·就业活动季”系列活动，邀请行业优秀女性与女生交流，内容涵盖女性职业生涯规划、职业能力培养、职场形象塑造等方面的经验技巧分享。

为了缓解毕业生就业焦虑心态，江西农业大学动物科学技术学院全面摸底毕业生情况，对未就业毕业生建立动态台账，以“一生一策”精细化辅导，帮助学生制作简历、培养面试技巧等，并且建立了一支由辅导员组成的24小时线上咨询团队，引导毕业生根据当前形势做好就业规划、树立就业信心。

在上海海洋大学，“简历门诊”开进了学生宿舍。（受访者供图）

“我是去年底才开始找工作的，一开始不清楚自己的就业方向，投的简历也很少有回音。”重庆大学管理科学与房地产学院的大四学生努尔艾力说。

今年1月，在指导老师的帮助下，努尔艾力完善求职简历、发掘个人优势，面试表现也在演练中得到明显提升，很快收到了两家企业抛来的橄榄枝。最近，他与一家建筑行业国企签约。

“通过专门的求职就业培训，老师系统给大家讲解职业规划、职场交流等方面的内容，很有帮助。”贵州大学2022届毕业生王修禾感慨地说，在求职的过程中，自己就像成长的四季豆苗，老师们的帮助犹如那根牵引豆苗藤蔓的竹竿，有了牵引，藤蔓才会爬得更高、长得更好。（记者郭宝江、吴振东、骆飞、柯高阳、王莹、魏梦佳、黄浩然、朱高祥）

(责编：李源、曹淼)