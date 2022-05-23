人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）今天，教育部举办新闻发布会介绍国家智慧教育平台建设和应用进展成效。教育部高校学生司司长王辉表示，2022届全国普通高校毕业生达1076万，为促进高校毕业生就业，教育部积极推进教育数字化战略行动，在原有教育部新职业网和24365智慧就业平台基础上，全新升级建成“国家24365大学生就业服务平台”（以下简称“24365就业平台”）。通过打造24小时365天“全时化、智能化”平台，为毕业生和用人单位提供更优质的“互联网+就业”服务，推动有效市场和有为政府更好结合，进一步完善高校毕业生市场化社会化就业机制，促进毕业生更加充分更高质量就业。

记者了解到，24365就业平台是教育系统及有关部门开展高校毕业生就业服务、就业指导与就业管理的综合性平台。一是面向高校毕业生。围绕毕业生在求职就业过程中的所需所求，提供求职服务、就业指导、重点引导等服务。

二是面向用人单位。用人单位在24365就业平台注册后，可便捷地参加招聘活动，发布岗位信息、筛选简历，与毕业生线上互动，达成意向后可直接网上签约；也可查询生源信息，了解意向学校和专业的毕业生总体情况。

三是面向就业战线。地方教育部门和高校可动态监测就业进展，调查和分析就业形势。全国6万余名毕业班辅导员和2万余名就业工作人员，全部在24365就业平台注册，教育部和省级教育行政部门的工作部署可一键直达，实现扁平化管理。

四是面向公众及所有用户。24365就业平台提供大量政策资讯、工作动态、高校就业质量报告等信息，用户也可通过24365就业平台链接到各地和高校的就业网站以及主要的社会招聘平台。

目前，24365就业平台已汇聚比较丰富的就业资源。面向2022届毕业生，汇集了380余万个岗位信息。正在举办“2022年邮政快递业网络招聘”“24365校园招聘服务-陕西专场”等五场招聘会。已上线“互联网+就业指导”直播课91期，涵盖就业形势与政策、行业分析、求职技巧等内容。24365就业平台还上线了“宏志助航”系列就业指导培训课程资源118个，提供44项职业测评、125个职业百科和578个职业案例。

王辉介绍，24365就业平台按照“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”的总要求，着力体现“政策信息的权威性、就业服务的公益性、岗位资源的开放性、功能使用的便捷性”，确保毕业生信息的真实准确，确保招聘单位信息真实有效，也为毕业生提供从求职准备、就业指导、查询信息、简历投递到网上签约等一站式服务。同时，结合毕业生求职意愿等信息，24365就业平台主动为毕业生推送适合的岗位信息。

“下一步，我们将围绕促进高校毕业生更加充分更高质量就业，持续完善和升级国家24365大学生就业服务平台，进一步汇聚更多资源，完善功能应用，提升用户体验。期待更多高校毕业生通过平台找到合适的工作，更多用人单位通过平台找到合适的人才。”王辉说。

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